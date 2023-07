Bancos cubanos pierden más de 1000 millones de pesos en fuga de capitales

El ministro presidente del Banco Central de Cuba (BCC), Joaquín Alonso Vázquez, informó este jueves que desde 2020 los cubanos han retirado más de 1000 millones de pesos que no han vuelto a ingresarse en las entidades bancarias de la isla.

En un informe público ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el funcionario dijo que el efectivo que no ha regresado al banco es de 1000 millones, lo cual forma parte de un proceso que viene acumulándose desde 2020 y eleva el déficit fiscal.

"Ese efectivo que salió del BCC por la vía de extracción de salarios, extracciones de cuentas de actores económicos para comprar mercancías, pero no regresó. No lo hizo porque no hubo una acreditación después de realizar un proceso comercial", puntualizó sobre este problema, que va aparejado a la pérdida de confianza de la población y sus actores económicos en las instituciones bancarias del país.

Afirma que ese proceso de fuga está "influenciado por muchos factores" como el déficit de oferta de bienes y servicios en la isla.

Al respecto, señaló que el dinero que sale y no entra necesita ser transparentado porque "todo el efectivo que se está quedando fuera del banco es propicio para actividades no muy ortodoxas", ante lo cual indicó que se prevén mayores controles y transitar hacia la bancarización.

"Se propone un proceso de bancarización de las transacciones, de los cobros y pagos que se ejecutan entre la población y los actores económicos, que no es abrir una cuenta de banco a un cliente, sino la bancarización de las transacciones para que los cobros y pagos que se ejecutan entre todos los actores económicos o entre la población y los actores económicos, se hagan usando los instrumentos de crédito existentes como cheques, cartas de crédito, etc", explicó.

"La política fiscal no la podemos ver separada de la política monetaria y crediticia, y lo primero que hemos observados es que tenemos que transparentar las finanzas y esas son causas que generan los efectos que vemos hoy vinculados a la bancarización", comentó Alonso Vázquez.

Dijo que también "estamos potenciando los canales electrónicos de pago", los cuales otorgan estímulos como descuentos para el pago de servicios con tarjeta.

El ministro aclaró que esto será posible si la economía va en ascenso y se eleva la producción. "Sin eso no hay comercialización ni recibo de efectivo por la vía de comercialización", subrayó.