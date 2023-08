La Diosa comparte foto suya de pequeña: "Esta niña tenía sueños quería ser cantante"

De niña La Diosa soñaba con cantar y ser toda una artista, años después haría realidad ese sueño, y ahora mirar atrás a ese momento de su vida le da una satisfacción enorme por todo lo que ha logrado.

En sus redes sociales la cantante compartió con sus seguidores una foto suya de pequeña que llamó la atención de sus fans por el gran parecido con su hija Reychel.

Junto a la instantánea escribió: “Wao qué clase de sorpresa he tenido hoy me han mandado la única foto que tenía de niña, foto que se me echó a perder y me había quedado sin ningún recuerdo de pequeña Dios es grande hubo alguien que la conservó y hoy se las muestro”.

“Esta niña que ven ahí tenía sueños quería ser una cantante y vivir solo de eso y sus sueños se cumplieron felicidades Dianelys lo lograste tú que me lees sé perseverante los sueños sí se cumplen”, añadió la cantante en la descripción al post.

La intérprete de “Me dio la gana” tiene razones más que suficientes para sentirse orgullosa de todo lo que ha conseguido con su esfuerzo y sacrificio.

Varios de sus seguidores comentaron la publicación de La Diosa y no pudieron evitar reparar en el enorme parecido entre la foto y su hija Reychel.

“La carita de Reychel”; “Ay Reychel se parece mucho a ti”; “Tu niña es idéntica a ti”; “Qué bella tu niña se parece mucho a ti”; “Yo pensé que la niña se parecía a Mercedes, pero ya veo que es a su madre”; “Reychel eres tú cuando pequeña”, escribieron algunos en los comentarios.

Otros le dieron muchos ánimos para seguir cumpliendo sus sueños: “Con todos sus sueños en mente, hoy los vives y vas por más”; “Mucha realidad los sueños sí se cumplen”; “Felicidades a esa niña hermosa que logró hacer realidad sus sueños”.

Esta publicación de La Diosa llegó a solo horas de su nuevo estreno, la colaboración a ritmo de bachata que hizo con Baby Lores y que muchos esperan desde hace semanas.

Por estos días la cantante ha revolucionado las redes con el adelanto de otro tema super candente, “El Pozo”, del que enseñó hasta un reto de baile junto a su pareja Rey El Mago.