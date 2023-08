La Diosa sorprende con cambio de look y anima a sumarse al challenge de "Hombre que no baje al pozo"

La Diosa apareció en sus redes con un nuevo corte de cabello que ha encantado a sus fans, que opinan que el cambio la estiliza y rejuvenece.

A través de un vídeo donde luce un ajustado vestido verde fluorescente, Dianelys Alfonso Cartaya -nombre real de la cantante- animó a sus fans a sumarse al reto de lo próximo que va a estrenar y que, desde el adelanto que dio hace unos días, ha revolucionado las redes.

"¿Te gusta mi cabello?", preguntó La Diosa en su publicación, en la que aprovecha para mencionar el salón de belleza al que acude.

"Prepara tu challenge que Tik Tok cogió candela con mi nuevo tema 'Hombre que no baje al pozo' y no ha salido aún, espéralo", añadió en el post que se ha llenado de mensajes de elogios y alabanzas no solo por el sencillo sino, sobre todo, por el nuevo look, que de momento no ha desvelado si es permanente o solo un peinado para el clip de la canción.

"Te queda más lindo el pelo corto"; "Bella, sensual y enfocada. Esa es la actitud, sigue siendo tú misma con tu gran corazón. Solo no caigas más en provocaciones. Bendiciones miles. Saludos, éxitos"; "Qué linda te ves mi diosa, te queda bello ese vestido color verde, y se te ve muy bien el pelo corto. Cuándo sale esta canción?"; "Me encanta tu pelo corto, luce más juvenil"; "Me encanta el tema nuevo y ese vestido cerraste titi"; "Bella, amo tu pelo corto"; "Te ves más joven"; "El pelo corto te queda requetebién"; "Ese corte es regio y actualizado te ves más joven y el marco de la cara se acentuó mejor"; "Muy guapa con ese corte"; "Wow, qué bella"; "Bella combinación te hace el color del vestido con tu tono de piel y pelo", son algunos de los comentarios que alaban su apariencia.

Osmani García, quien la ha apoyado desde su llegada a la Ciudad del Sol y con quien lanzará un tema romántico no se resistió a comentar, jocosamente, la publicación de La Diosa: "Rey, ¿Cuántos cubos de agua tú sacas del pozo al día?", preguntó. "Trabajo arduo", le respondió él.

Osmani Garcia reacciona a publicación de La Diosa

En redes sus seguidores esperan con ansias el lanzamiento de "Hombre que no baje al pozo" llenando sus perfiles de vídeos bailando la rítmica canción.