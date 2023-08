Locutor Yunior Morales se marcha de Cuba

El popular locutor cubano Yunior Morales abandonó Cuba, según adelantó el diario independiente 14 y Medio.

Morales, quien fue censurado en los medios oficialistas cubanos desde finales de 2020 por su postura pública, dijo que se siente como “si me hubiera quitado una ropa vieja, como si me hubiera dejado la piel allá, como salir de una prisión”.

“Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices ‘ñoooo, salí’. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible”, agregó el presentador, quien no ha querido revelar aún el lugar donde se encuentra.

Cuestionado sobre cuándo tomó la decisión de irse, el locutor dijo a 14 y Medio que “cuando dejaron morir a mi madre en un hospital, en agosto de 2021, sobre todo por la falta de atención médica”.

“No le pusieron los medicamentos ni el oxígeno necesario. El penúltimo día antes de fallecer mi mamá la encontré con la bata de casa del primer día de ingreso, a pesar de que ciertas personas sabían por lo que estábamos pasando. Decidí salir para reencontrarme con parte de los míos y conocer incluso a los bisnietos que mi madre no pudo abrazar”, agregó.

Morales conversó además sobre cómo comenzó la represión en su contra tras posicionarse a favor de los manifestantes el 11J, sobre su activismo en las redes, y sobres sus “encuentros” con la Seguridad del Estado.

“Tuvimos algunos ‘encuentros’, y en el primero un coronel me amenazó con tomar posibles medidas y acusarme de desacato según el infame Código Penal. Quedé pensando si le daba visibilidad, hasta que publiqué acerca de la amenaza y se hicieron más evidentes, con ataques vía telefónica que pude grabar y publicar”, relató el locutor, sobre el cual las presiones y las amenazas de cárcel habían arreciado en los últimos meses.

Morales reiteró su deseo de “de que liberen a todos los presos políticos y que cese el dolor en las madres y todas las familias. Yunior desea ver a Cuba libre para bien de todos sus hijos.”

Asimismo, espera regresar un día a Cuba para “sacar los restos de mami y hacerle algo lindo junto a la familia.”