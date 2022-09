Locutor Yunior Morales responde a amenazas de cárcel: “No tengo miedo”

El locutor cubano Yunior Morales respondió a quienes intentan amedrentarlo y lo amenazan con llevarlo a la cárcel, por exponer la represión en Cuba y la falta de libertades.

"No tengo miedo. Piensan que yo siento miedo y no. Soy vulnerable, un simple mortal, un ciudadano cubano que opina y tiene sus criterios. ¿No les gusta el criterio mío porque no digo lo que ustedes quieren escuchar? Tienen que aprender a escuchar", dijo en transmisión directa por Facebook.

Morales narró que este fin de semana ha recibido llamadas anónimas, con una voz robotizada que le profiere amenazas. Puso un audio que logró grabar como muestra de estos desagradables sucesos.

En la grabación se escucha una voz de robot que dice: "Ahora si vas a perder los pliegues en la cárcel maricón".

El locutor asegura que ha recibido varias llamadas como esta, que intentan infundirle miedo para que se aleje de las redes sociales y deje de criticar al régimen.

Sin embargo, indicó que se siente fuerte y que no se dejará intimidar, porque todos los riesgos que corre en Cuba son "por defender la verdad".

El viernes Morales explicó que la Seguridad del Estado lo amenazó con procesarlo por desacato, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

Facebook Yunior Morales

"Me amenazaron con el nuevo código penal, advirtieron que había pasado la línea y podían tomar medidas conmigo como acusarme de desacato. Antes preguntaron si soy revolucionario y respondí sin pausa: ‘La revolución mía pide cambio’", dijo en Facebook.

El comunicador ha denunciado que por sus ideas políticas el gobierno no le permite trabajar en transmisiones en directo en los medios de comunicación nacionales.

"Desde el 11 de septiembre 2020 me prohíben trabajar en vivo, agradecí cuando me quitaron todo lo político, pero soy Locutor para la Radio y Televisión cubanas haciendo grabaciones caseras. Nunca pudieron inventarme mercenario pagado por el imperio, saben incluso que propuestas mejores tengo, pero no accedo porque disfruto ver hasta dónde van a llegar" dijo.

En el verano, tras las protestas en Los Palacios, Pinar del Río, Morales se mostró orgulloso de las manifestaciones antigubernamentales y recordó que este es un derecho que ningún código penal puede silenciar.

"Orgulloso de Pinar del Río, del pueblo que se expresa, dice lo que piensa, lo que siente. Así se hace, muy bien, como lo hizo Cuba el 11 de julio de 2021 cuando pidió Cambio, Libertad, Patria y Vida", dijo el locutor.