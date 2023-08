Más de 6,200 empleados sin cobrar sueldo por falta de efectivo en Guantánamo

Más de 6,200 trabajadores de Guantánamo no han podido cobrar su sueldo por falta de efectivo en el país, en medio de un proceso de bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía.

El total consiste en 6,270 trabajadores sin cobrar en el sector presupuestado, más unos 600 del sistema empresarial, pertenecientes a la Forestal Guantánamo y Materiales de la Construcción, según trascendió en una nota publicada por el diario local Venceremos.

Algunos trabajadores han debido retrasarse en el pago de servicios porque su salario no se ha podido cobrar en más de un mes.

Otros, a quienes tampoco les pagan las vacaciones, ni siquiera han podido viajar a las provincias donde residen sus familiares y no han podido llevar a sus hijos a algún lugar por falta de dinero.

"Se sobran historias de compañeros que perdieron pasajes comprados hace meses o se fueron así mismo, porque no siempre se viaja por placer, y de otros que ni al parque con sus hijos han podido ir”, refirió el medio local una trabajadora, que afirmó estar viviendo de sus pocos ahorros que le han servido justo para "los mandados del mes y algunas libras de pollo para apaciguar a la tropa de nietos en vacaciones".

El sector de Educación fue uno de los afectados y aunque actualmente ya se les pagó a muchos de sus trabajadores, la demora provocó estragos en las personas que dependen de su salario para subsistir.

“Esta vez se rompió el récord de tardanzas. Si pasan estas cosas ahora, no me imagino cómo será cuando nos paguen por tarjeta magnética, porque en los cajeros no hay dinero", refirió un joven profesor de la Escuela Emma Rosa Chui.

A inicios de agosto, Salud tampoco tenía fecha de cobro. “Tenemos que recibir nuestro sueldo del 10 al 15 de cada mes, pero la verdad es que con frecuencia se van de fecha, y sin explicación. Yo no vivo de mi salario, pero mis compañeros han tenido que pedir prestado, o vender algo, si lo tienen… porque lo otro es que es muy bajo”, dijo una doctora.

En otras áreas como el Deporte o Servicios Comunales no han tenido explicaciones y aunque les prometen que en agosto se pagará doble la solución no contempla la necesidad en plenas vacaciones.

“¿Qué nos dicen? Que en los bancos no hay dinero, pero la explicación no nos sirve. La gente está bien molesta, y hay quien no quiere trabajar. Porque tú exiges, controlas que trabaje bien aunque no me das botas ni guantes; si pasa algo, me sancionas… ¿Y no pagas?”, refirió un empleado de comunales.

Funcionarios de Guantánamo reconocieron que la causa del problema procede de la falta de liquidez en el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).

El Banco Central de Cuba (BCC) impuso un fuerte control al dinero en efectivo a través de nuevas medidas encaminadas a la bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía.

El proceso buscar reducir al máximo el uso de dinero en efectivo.

La crisis ha producido continuas quejas de personas que no pueden extraer sus salarios por falta de fondos en los cajeros automáticos.