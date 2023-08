Los ancianos son los principales afectados por la bancarización en Cuba, un sistema que implica un grupo de medidas para incentivar el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en la isla, donde ni los cajeros cuentan con efectivo.

Las personas de la tercera edad, que en su mayoría no cuentan con un celular o tienen un limitado acceso a la tecnología, se verán afectados al no poder comprar y pagar en los servicios que han habilitado el pago electrónico en medio del proceso de bancarización.

"¿Cómo va a hacer para comprar y demás?" se preguntó una internauta indignada por este sistema que afecta a un porcentaje de la población que constituye mayoría en el país.

Captura de Facebook / Janet Toledo

El sistema, aprobado para incentivar (y obligar) a usar canales electrónicos para realizar pagos, incide directamente en las personas en Cuba que ni siquiera tienen móvil ni dinero para pagar las altas tarifas de ETECSA.

Como parte de este proceso donde para controlar el efectivo ante la escasez y fuga de los bancos cubanos, ya se han implementado pagos electrónicos en bodegas, a través de aplicaciones móviles.

Decenas de internautas han expresado su inconformidad y preocupación por el hecho que deja desamparados a los cubanos.

"A ellos les importa poco los viejos, la calle está llena de viejos comiendo de la basura", dijo una persona.

"Los que no tienen, no saben andar y para colmo no tiene familiares que lo ayuden. Según la lógica les toca ver su vida pasar mientras se mueren de hambre", opinó otra.

Además, el gobierno cubano está desarrollando una libreta de abastecimiento virtual para mayor vigilancia en la adquisición de los productos de la canasta familiar y los artículos normados controlados.

De esta forma la compra de los mandados se haría de forma remota, a través de dispositivos móviles.