Cubano desde el hospital de Cienfuegos: “No hay medicinas, me estoy muriendo”

El activista cubano Raúl González denunció que no hay medicamentos para aliviar el dolor en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima (HGAL) de Cienfuegos, donde permanece ingresado por una dolencia cardiaca.

“Ayer entré con el problema mío del corazón y no tenían medicamentos para inyectarme para el dolor. Diclofenaco fue lo que me inyectaron, el dolor se me quitó solo porque no había nada para inyectarme”, dijo González en una directa de Facebook.

“Me están asesinando lentamente, la dictadura me está asesinando aquí. De esta yo no salgo, de aquí es para el cementerio”, agregó.

La mujer del activista explicó, por su parte, que “en estos momentos no hay Petidina para inyectarle y entonces la morfina le hizo reacción y no se la pueden volver a poner”.

“Entonces no hay ningún medicamento para quitar el dolor, ayer se pasó todo el día con un fuerte dolor en el pecho”, precisó.

Las denuncias por mala atención, falta de insumos y medicamentos, y negligencias médicas en los hospitales son frecuentes a lo largo de todo el país y evidencian la crisis sistémica de la salud pública en Cuba.

A finales de julio, una madre cubana desesperada pidió ayuda desde el hospital Calixto García, en La Habana, para ser operada de inmediato, luego de una prolongada espera por una cirugía que aliviara su dolencia.

Iyaomi Perdomo, madre de tres hijos, hospitalizada en esa institución de salud, denunció mala atención del personal médico y demora en la cirugía para eliminar la litiasis (cálculo) en la vesícula que padece hace años.

“Me van a matar. No me atienden, no dan solución a mi problema, tienen que operarme y no me acaban de operar. Llevo más de una semana esperando una operación y no acaban de resolverlo. Yo tengo tres hijos y no puedo dejarlos solos”, dijo.

En junio, un cubano denunció la mala atención médica que le daban a su esposa embarazada en el Hospital General Docente Enrique Cabrera Cossío de La Habana, conocido como Hospital Nacional, donde se encuentra ingresada con neumonía.

Yancarlo Ventura aseguró que los médicos en Cuba “te matan y no pasa nada”.