Amelia Calzadilla pide donaciones de sangre para niña cubana paciente de aplasia medular

La cubana Amelia Calzadilla dio a conocer este martes el caso de una niña de nueve años, paciente de aplasia medular, que estará pronto muy necesitada de donaciones de sangre O+ para llevar adelante un tratamiento para su enfermedad.

Originalmente la menor estuvo ingresada en la sala de terapia del Hospital Pediátrico del Cerro por tener un dengue hemorrágico que, al no estabilizarse, implicó que la niña fuera trasladada a otro centro hospitalario para efectuarle estudios más profundos de la sangre.

Como resultado de esos estudios, a la menor le detectaron una aplasia medular, condición que impide que la médula produzca plaquetas, y que la ha mantenido con una hemoglobina de 6.

La niña, llamada Sajarys de la Caridad González Arce, se encuentra en estos momento hospitalizada en la sala de Pediatría del Instituto de Hematología, en la cama 17, donde debe permanecer porque le están realizando más estudios de la médula.

“La niña será sometida a un tratamiento donde a intervalos necesitará ser transfundida durante algún tiempo, por lo cual los volúmenes de sangre que necesitará serán considerables y la familia pide por ende a todos aquellos dispuestos a donar que, por favor, se sumen sabiendo que les estarán sumamente agradecidos”, explicó la madre cubana.

Sólo pueden donar personas del grupo y factor O+ y para hacerlo deben dirigirse al Banco de Sangre que se encuentra en calle 23 y 2, en El Vedado, donde deberán dar los datos de la paciente a quienes va dirigida la donación (su nombre completo, sala, cama y hospital donde se encuentra).

Además, se debe decir que esta donación es exclusivamente para glóbulos y plaquetas.

No obstante, la familia pide que no se corra a donar mañana mismo porque todavía no comienza el tratamiento. Ellos notificarán en qué momento se puede donar.

La cubana -quien hace algunos meses pidió ella misma ayuda para una donación de sangre que necesitaba su abuela- compartió incluso un grupo de whatsApp en el que la familia estará brindando información del estado de salud de la menor y por ahí mismo se dirá en qué momento comenzará el proceso de las donaciones de sangre.

“Una vez se haya donado y en aras de que la familia conozca de la donación y le den seguimiento, pueden enviar un mensaje a la tía de la niña (Idania) al número +5354822290 con su nombre y fecha de la donación”, concluyó Calzadilla.

La escasez de sangre en Cuba se ha convertido en uno de tantos problemas en la isla. En los últimos meses cada vez más los ciudadanos recurren a las redes sociales para encontrar quien pueda poner a salvo sus vidas o las de sus familiares con donaciones voluntarias.

Esta misma semana un joven cubano pidió ayuda urgente a través de redes sociales para encontrar donante de sangre para una embarazada que necesita una transfusión sanguínea, en ese caso de O negativo.

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) muestran que entre 1990 y 2019 el número de donantes de sangre en Cuba disminuyó de forma significativa, pasando de aproximadamente 389 mil a 209 mil al año.

Angustiados por la urgencia, algunos cubanos necesitados de sangre para un allegado no dudan en proponer dinero a cambio de una donación.