Cubano denuncia a Aerovaradero por entregar una moto a persona equivocada

Una joven cubana identificada en redes como Aliette Garaicoa denunció que la agencia AeroVaradero S.A. entregó una bicimoto Bucatti que le habían enviado a un familiar a otra persona y no se hizo responsable del error.

La internauta, indignada, afirma que la agencia cometió una "terrible negligencia" al entregar el equipo a otra persona, que ahora asegura haberla vendido.

Detalla que la bicimoto fue enviada desde Panamá hace más de un mes por medio de la agencia del régimen, a la cual incluso se le pagó un costo adicional al importe del vehículo para que este fuera transportado por avión y llegara a Cuba en un plazo aproximado de un mes.

"Seguimos el paquete a través de la página con el número de rastreo, llamando a atención al cliente para que nos fueran informando el tiempo estimado en el que iban a hacer la entrega a domicilio. La respuesta siempre fue la misma "Tiene que esperar". Hace 5 días nos llegó la notificación de "Carga despachada", afirma.

Publicación en Facebook

La familia se dirigió a las instalaciones de Aerovaradero en el aeropuerto José Martí de La Habana, donde después de varias horas de espera le informaron "que la carga se le fue despachada a otra persona equivocadamente".

Para colmo la agencia no ofreció otra solución que darle a los afectados el teléfono de la persona que se llevó el producto para que ellos "arreglaran el problema".

La persona fue contactada por los afectados y "después de varias llamadas evasivas nos dijo que ya la bicimoto se había vendido y que no tenía el dinero para reponerlo".

"Aerovaradero no ha hecho nada más que levantar un acta con los datos, la cual no ha servido para absolutamente nada. No se han hecho responsables de la recuperación de la mercancía o de la reposición del dinero lo cual deja ver el pésimo trabajo de esta empresa y el mal manejo por parte de los trabajadores y de la gerencia del lugar con los paquetes que con mucho sacrificio se envían a través de ellos", comentan.

Asimismo, recomiendan a los cubanos no usar los servicios de esta compañía.

AeroVaradero ha sido centro de varias quejas. En 2021 trascendió que incluso tenía cargas por distribuir que databan de noviembre del 2019.

En 2022 una denuncia contra la compañía reveló que le habían entregado a un cliente un paquete abierto, con pertenencias de otra persona.