Oniel Bebeshito, Charly y Johayron anuncian temazo: "Barriendo con la escoba"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito anunció que prepara un temazo de reguetón con el dúo Charly & Johayron. Este exitoso trío de artistas viene "Barriendo con la escoba" y aseguran que "los bandidos" como ellos "no tienen cura".

La canción está dedicada a los hombres solteros que no quieren compromisos. Sin embargo, las chicas desprejuiciadas también pueden aplicar esta letra en sus vidas.

"Yo ya no estoy pa' complicarme, por eso la dejo en visto. Yo no estoy pa' instalarme. A mí me gusta más los mixtos. Yo no estoy para esa trova. El que me hable de amor que se joda, que yo no estoy pa' relación formal, que yo ando barriendo con la escoba", dice la primera estrofa de la canción.

Oniel Bebeshito está triunfando en Cuba con su tema "Hacha" que ya acumula en YouTube más de dos millones de visualizaciones en pocas semanas de estrenado.

Charly & Johayron también están pegados con canciones como "Im-perfecta" y "Cupido", un tema que grabaron junto a El Taiger.