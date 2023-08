Emotiva despedida del locutor Yunior Morales en la tumba de su madre: "Acompáñame siempre"

El locutor cubano Yunior Morales acudió ante la lápida de su madre antes de abandonar el país para despedirse de ella con emotivas palabras.

“Mami, yo me voy, pero si de alguna manera estás conmigo, no me abandones. Acompáñame siempre donde quiera que yo esté, porque tú siempre vas a estar conmigo, en mí. Antes de irme tenía que dejarte esta mariposa y decirte que te amo mucho”, dijo entre lágrimas Morales ante la tumba de su madre.

En un desgarrador video grabado en junio, antes de abandonar Cuba, el conocido presentador de programas de radio y televisión se entristeció ante la posibilidad de que el régimen totalitario-, al cual ha criticado con frecuencia en sus redes sociales- no le dejara entrar nunca más en Cuba.

“Quizás demore en venir aquí donde están tus restos, pero te dejo un beso grande. Quizás no me dejen entrar nunca más aquí, puede pasar. Pero yo te voy a llevar conmigo. Te extraño mucho, como tú no hay nadie en el mundo”, dijo Morales ante los restos de su madre, fallecida de Covid hace más de un año en un hospital, sin los medicamentos ni el oxígeno necesario.

Morales, que compartió el video a través de sus redes sociales, le prometió a su madre que se iba a cuidar y se reafirmó en sus decisiones. “No me arrepiento de nada, cada cosa ha sido dicha con el corazón. Yo amo mi país, aquí dejo mis recuerdos”.

Al parecer, el locutor sufrió el ataque de varios usuarios que le criticaron por la publicación del video. Morales les contestó a través de sus redes sociales.

“Movilizaron a algunas lacras para cuestionar mi sinceridad porque grabé una despedida en la bóveda que guarda los restos de mi Madre. Están tan atrasados que ven deshonesto compartir fotos o hacer un video”, dijo, acusando de insensibilidad a esas personas y al “gobierno anticubano”, al que responsabilizó por la suerte de millones de inocentes, abandonados, sin servicios públicos, sin libertado o esperanza, condenados a la cárcel o a la represión.

Captura de pantalla Facebook / Yunior Morales

“Soy un simple mortal, pero deseo con toda mi alma que ese pueblo se percate de su poder y los extermine para siempre. ¡ASESINOS!”, expresó.

Consciente del acto de amor que significó su despedida, Morales dejó una mariposa blanca (flor) sobre su tumba antes de abandonar el país. Pero se aseguró que amigos suyos hicieran lo mismo en su ausencia, y les agradeció por ello.

Además, agradeció la comprensión de todos los que empatizaron con su video de despedida y aseguró que ante la impotencia que le provoca la insensibilidad y crueldad del régimen “uno quiere gritar para que todos sepan que Cuba está dominada por una dictadura”.