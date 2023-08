Madre cubana con bebé enfermo pide ayuda: "Esta casa nos va a caer arriba"

Una madre cubana cuyo hijo menor de un año padece varias enfermedades crónicas ha lanzado un desesperado grito de ayuda para resolver o al menos aliviar el problema de su vivienda, ante la dejadez y el maltrato que ha sufrido por parte de las autoridades.

Katia Almenares Álvarez, quien reside en el municipio camagüeyano de Sibanicú, acudió a la activista Diasniurka Salcedo Verdecia para que publicara su caso en Facebook.

Ella vive en una casucha de madera que casi no tiene techo, sin luz eléctrica, con su esposo y su bebé que nació prematuro de tiempo y peso. El niño estuvo varios días grave en el hospital, donde le descubrieron un soplo en el corazón, una epilepsia generalizada y una enfermedad celíaca.

"Tiene que tener oxigeno en la casa porque cuando le dan los ataques epilépticos no le llega oxígeno al cerebro. Yo me he dirigido varias veces al gobierno de mi municipio y a Vivienda también, y lo único que me dicen es que no me pueden ayudar y hasta me pelotean cada vez que voy", relató.

Captura de Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

Katia alega no tiene el dinero suficiente para hacer su casa.

"A veces pienso que en mi país no existe la humanidad, porque no es fácil ver a una madre con esas situaciones, darle las espaldas, ignorarla y hasta incluso con palabras ofenderla. Hace tres meses yo fui a la Vivienda de Sibanicú y la directora me mandó a que fuera a ver a un compañero, cuyo compañero lo único que me dijo fue que si yo quería que él robara para darme los materiales...", precisó.

"Al otro día yo volví a ir y fui hasta el fondo mercantil, un almacén donde llevan todos los materiales para la construcción, y estuve hablando con un trabajador de allí y me aseguró que sí había materiales y que ellos tienen su 'rejuego'...", agregó.

En uno de los videos que compartió, se puede ver que cuando llueve ella y su pareja tiene que mover todas sus cosas para que no se mojen.

"Esta casa si sigue lloviendo nos va a caer arriba", afirmó.