Habaneros preocupados por fuerte olor a gas; gobierno descarta salidero

Residentes en La Habana han expresado públicamente su preocupación por un fuerte olor a gas que se manifiesta en varios municipios de la capital cubana.

Desde Luyanó, el Cerro, Marianao y otros municipios, madres cubanas expusieron en el grupo "Madres cubana en Cuba y por el mundo" que el olor a carburantes era demasiado intenso y estaba haciendo a muchas personas toser.

Facebook / Madres cubana en Cuba y por el mundo

La proliferación de denuncias y las quejas por falta de respuesta de la Empresa de Gas de La Habana llevaron al periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso a contactar con la dirección de comunicación institucional del Ministerio de Energía y Minas, quienes aludieron al proceso de refinación del petróleo en la refinería habanera como causa del olor a gas.

"Supimos que esa situación puede estar relacionada con el proceso de refinación del petróleo en la refinería habanera. Descartan que se trate de un salidero de gas manufacturado. Precisan que durante el día ofrecerán más información", expresó el vocero del régimen.

Facebook / Madres cubana en Cuba y por el mundo

Las emanaciones de la refinería al parecer continúan, según los posts de cubanos en redes sociales.

Facebook / Madres cubana en Cuba y por el mundo

"Ayer o mejor dicho hoy me dormí a las 5 de la mañana luchando con el sueño pero ya no podía más y me acaba de despertar el dichoso olor a gas muy fuerte, pero aparte de eso mucho dolor de cabeza, bastante dolor de cabeza, es un olor que si salgo del ventilador me ahoga", dijo una persona que alegó llevar varios días padeciendo la fetidez.

No se trata de la primera vez que la empresa cubana del gas enfrenta críticas por el olor a gas en las localidades.

Meses atrás, pobladores de Puerto Escondido, Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque, denunciaron llamaradas y un fuerte olor a gas en la zona de la planta de Energas.

Llamaradas, explosiones, peste a carburantes y sonidos fuertes de sirena son una constante para los pobladores de esa localidad, quienes han reclamado a la empresa Energas por el peligro que suponen las emisiones de hidrocarburos.