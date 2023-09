Charly & Johayron y Oniel Bebeshito ponen fecha de estreno a "Los bandidos no tenemos cura"

Charly & Johayron y Oniel Bebeshito están muy cerca de estrenar una colaboración musical que tiene a la espera a los amantes del género urbano.

“Los bandidos no tenemos cura” es el título de este junte que saldrá a la luz el próximo viernes junto a un videoclip.

Captura Instagram / Charly & Johayron

En sus redes sociales los artistas han adelantado cómo suena el tema y por la letra ya se puede adivinar que la canción va a convertirse en el “himno” de los hombres que eluden a toda costa las relaciones formales.

“Y yo no estoy pa´ complicarme por eso la dejo en visto / Y yo no estoy pa´ instalarme a mí me gusta más lo mixto / Y yo no estoy para esa trova el que me hable de amor que se joda / Que yo no estoy pa´ relación formal que yo ando barriendo con la escoba / Porque los bandidos no tenemos cura”, dice el fragmento de la letra que desde hace días está pegando en las redes sociales.

El popular dúo y Bebeshito, otro que también está muy pegado en la farándula cubana, se han encargado de promocionar mucho el tema en sus perfiles en Instagram y ya las expectativas están a tope.

¿Cuántos por allí esperando este estreno?