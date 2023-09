Otro joven cubano llega a base militar rusa

Este lunes un tercer cubano fue llevado a la base militar rusa donde se encontraban los dos jovenes de 19 años que aseguran haber sido engañados con falsas promesas y terminaron en zona de guerra.

La noticia fue revela en redes sociales por Alexis Boentes -periodista de Telemundo 51- citando el testimonio de los dos jóvenes y acompañando su declaración de una foto en que se ve a otro joven.

"En la madrugada -hora de Rusia- comenzaron a trasladarlos por segunda ocasión a Ucrania. Desde entonces, no he tenido más comunicación con ellos", concluyó Boentes.

Captura de Facebook/Alexis Boentes Telemundo 51

Conforme pasan los días, el testimonio inicial de Andorf Antonio Velázquez García y Alex Rolando Vega Díaz se ha complicado de forma notable, revelando una trama de tráfico de personas que ha tenido que admitir el propio gobierno cubano.

En las últimas horas, un militar ruso con rango de oficial superior confirmó en declaraciones bajo condición de anonimato a la prensa rusa que son muchos los cubanos que están en el frente como parte de batallones internacionales que están luchando en la guerra de Ucrania.

“Cuando ya estaba detrás de la cinta en el batallón, estaba, por decirlo suavemente, en shock: allí solo había cubanos y serbios. No todo el mundo habla bien ruso. No está claro cómo trabajar con ellos”, dijo el militar en declaraciones recogidas por The Moscow Times.

La información fue corroborada por un traductor de español que trabaja con la emigración cubana, quien reiterados que hay muchos cubanos reclutados por el Ministerio de Defensa.

Los ciudadanos de la isla son reclutados para la guerra en Ucrania principalmente a través de grupos en redes sociales. En el grupo de Facebook “Cubanos en Moscú, la mayoría de los anuncios que ofrecen ir a la guerra han sido publicados por "Elena Shuvalova", quien en sus publicaciones invita a firmar un contrato de un año con el ejército ruso y promete un salario de 204 mil rublos, así como pasaporte ruso para el soldado contratado y su familia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba emitió este lunes una Declaración en la que negó cualquier vínculo con el envío de jóvenes a la guerra de Ucrania, aunque admitió que el Ministerio del Interior (MININT) intenta desarticular una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar, que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba.

El comunicado dice que ya "se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades".

El comunicado no hizo referencia a si mantiene conversaciones con el Gobierno ruso sobre la posible repatriación de los cubanos que han sido víctimas de esa red de tráfico de personas.