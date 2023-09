Oficial ruso revela que muchos jóvenes han sido reclutados en Cuba para la guerra en Ucrania

Un militar ruso con rango de oficial superior confirmó en declaraciones bajo condición de anonimato que son muchos los cubanos que están en el frente como parte de batallones internacionales que están luchando en la guerra de Ucrania.

“Cuando ya estaba detrás de la cinta en el batallón, estaba, por decirlo suavemente, en shock: allí solo había cubanos y serbios. No todo el mundo habla bien ruso. No está claro cómo trabajar con ellos. Y estos no son algunos PMC, todos están bajo contrato con el Ministerio de Defensa”, dijo el militar en declaraciones a The Moscow Times.

La información fue corroborada al citado medio por un traductor de español que trabaja con la emigración cubana, quien confirmó que hay muchos cubanos reclutados por el Ministerio de Defensa.

“Hay muchos jóvenes que vienen aquí a buscar dinero directamente desde Cuba. Estos no son cubanos locales, no se detienen en Moscú, inmediatamente firman un contrato y van a pelear”, explicó el traductor al citado medio.

“Y luego desaparecen, sus familiares los buscan por la diáspora cubana, por las redes sociales, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo más probable es que la persona ya haya muerto”, añadió.

Los cubanos son reclutados para la guerra en Ucrania principalmente a través de grupos en redes sociales.

En el grupo de Facebook “Cubanos en Moscú, la mayoría de los anuncios que ofrecen ir a la guerra han sido publicados por una tal "Elena Shuvalova", según reveló el citado medio de prensa y se puede confirmar todavía en alguna publicación en redes.

Captura de Facebook del grupo Cubanos en Moscú

En sus publicaciones la mujer invita a firmar un contrato de un año con el ejército ruso y promete un salario de 204 mil rublos, así como un pasaporte ruso para el soldado contratado y su familia en seis meses.

Shuvalova explica que el contrato se firmaría incluso con aquellos cuyo pasaporte cubano estuviera caducado o no existiera, alegando que una foto del pasaporte y una carta de inmigración eran suficientes.

En conversación con The Moscow Times, la mujer confirmó que ayuda a los inmigrantes ilegales a obtener contratos.

La mujer -que habla español y actúa como intermediaria para trámites- dijo que ya ha ayudado con éxito a enviar a varios cubanos al frente.

“Si tienes esposa e hijos, podemos ayudarte con el alojamiento por primera vez. De hecho, reciben un salario, y bastante bueno. Y todo el mundo quiere alquilar apartamentos de lujo de inmediato. Pero si es necesario, podemos ayudar a albergar a una familia y alimentarla durante un par de semanas antes de recibir el primer salario”, explicó Shuvalova.

The Moscow Times revela que cuando se le preguntó si trabaja para el Ministerio de Defensa, la mujer no respondió.

Shuvalova también escribe publicaciones con anuncios sobre el reclutamiento de soldados contratados en Vkontakte, en grupos para extranjeros en Rusia.

La cita fuente revela que en el perfil de Shuvalova en VKontakte hay una foto delante de un coche con una pegatina con la forma de la letra “Z”, entre las suscripciones a esta cuenta se encuentran los grupos “Ryazan” y “Moms of Ryazan”.

En mayo de 2023 el medio local Ryazan Vedomosti publicó fotografías de varios cubanos que se incorporaron a la guerra de Ucrania en las filas del ejército ruso.

Gobierno cubano niega cualquiera vínculo con envío de cubanos a la guerra

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba emitió este lunes una Declaración en la que negó cualquier vínculo con el envío de jóvenes a la guerra de Ucrania, aunque admitió que el Ministerio del Interior (MININT) intenta desarticular una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar que opera desde Rusiadesde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba.

Sin dar otros detalles sobre los casos a los que hace referencia, el comunicado dice que ya "se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades".

Además de negar su presunta relación con el reclutamiento de cubanos para enviarlos a la guerra en Ucrania, el Gobierno cubano acusó a sus "enemigos" de promover "informaciones distorsionadas", ello en referencia a las denuncias publicadas durante los últimos días de dos jóvenes cubanos que permanecen retenidos en territorio ruso y sin documentos.

El comunicado no hizo referencia a si mantiene algún tipo de diálogo con el Gobierno ruso sobre la posible repatriación de los cubanos que han víctimas de lo que el propio MINREX califica de “red de tráfico de personas”.