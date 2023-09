Padres de joven cubano reclutado por Rusia piden ayuda: "Sus vidas corren peligro"

Los padres de uno de los jóvenes cubanos reclutados por Rusia para participar en la guerra contra Ucrania pidieron ayuda en las redes sociales y aseguraron que la vida de su hijo corre peligro.

La semana pasada dos jóvenes cubanos denunciaron que fueron estafados tras firmar un contrato con autoridades rusas supuestamente para realizar labores de construcción vinculadas con la guerra en Ucrania. En la actualidad dicen que se encuentran hospitalizados, sin documentos e impedidos de retornar a Cuba.

Una cubana que se identificó como Cary Díaz, madre de Alex Rolando Vegas Díaz, uno de los jóvenes reclutados, envió un video al periodista Mario Vallejo desde Santa Clara, donde reitera que su hijo fue estafado y pidió ayuda a las organizaciones internacionales para que el chico regrese a su tierra natal.

"Tiene 19 años. Se fue con un contrato supuestamente de trabajo y resulta ser que no es así. Han pasado cosas un poco desagradables que no es para lo que ellos fueron que era trabajar y ganar un poco de dinero para su familia en Cuba. Todo ha cambiado y sus vidas corren peligro de muerte porque los están mandando para la primera línea de combate", dijo la mujer.

La madre cubana al final de sus palabras rompió en llanto. Pidió el apoyo de la iglesia católica y de las organizaciones humanitarias en el mundo para que su hijo pueda regresar a la tierra natal.

Vallejo también compartió un video con declaraciones del padre del joven. El hombre es sordomudo y pidió apoyo internacional para lograr el retorno de su hijo.

El otro joven que aparece en el video que ha dado inicio a la denuncia de estos casos fue identificado como Andorf Velázquez García y es residente en La Habana.

Facebook Andorf Velázquez García

Este martes un militar ruso con rango de oficial superior ofreció declaraciones bajo condición de anonimato y aseguró a la prensa que son muchos los cubanos que están en batallones internacionales, luchando en la guerra de Rusia contra Ucrania.

"Allí solo había cubanos y serbios. No todo el mundo habla bien ruso. No está claro cómo trabajar con ellos. Y estos no son algunos PMC, todos están bajo contrato con el Ministerio de Defensa", dijo el militar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba negó cualquier vínculo con el envío de jóvenes a la guerra de Ucrania.

Sin embargo, el régimen cubano sí reconoció que el Ministerio del Interior trabaja en desarticular una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar que aseguran "opera desde Rusia".