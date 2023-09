Universidad pública de Florida elegida la mejor de Estados Unidos

La Universidad de Florida (UF) fue elegida como la universidad pública número uno del país, según el informe "2024 Best Colleges in the U.S." del Wall Street Journal publicado este miércoles.

El Wall Street Journal, que ha publicado rankings de universidades de Estados Unidos desde 2016, clasificó el centro educativo, ubicado en Gainesville, como la 15 en general de su escalafón que incluye también universidades privadas y le otorgó un puntaje de 84.2 de 100

Además, la Universidad Internacional de Florida (FIU) obtuvo el cuarto puesto entre las universidades públicas, por detrás del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, número dos, y de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y el lugar 29 entre las 400 universidades públicas y privadas.

La Universidad de Miami, privada, quedó en el sitio 90 y la Universidad Estatal de Florida en el 102 puesto general y en el 35 entre las universidades públicas.

En el ranking también se contemplan la Universidad del Sur de Florida, en el puesto 151; la Universidad de Florida Central, en el 172; Universidad Atlántica de Florida, en el 183; el Instituto Tecnológico de Florida, lugar 309 y la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida, en el 361.

La clasificación de las universidades se basó en tres factores: los resultados de los estudiantes (que representan el 70%), el entorno de aprendizaje (20%) y la diversidad (10%).

Según la publicación, la clasificación de universidades del WSJ se basa en una evaluación exhaustiva de más de 1,000 facultades y universidades, teniendo en cuenta una serie de factores que se consideran importantes para los estudiantes y su éxito futuro.

A diferencia de muchas otras clasificaciones de universidades, que a menudo se centran únicamente en medidas como la reputación académica o el tamaño de la dotación, las clasificaciones del WSJ tienen en cuenta una amplia gama de factores, como el potencial de ingresos de los graduados, el nivel de deuda de los estudiantes y el coste de la asistencia.