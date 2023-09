A lo Karol G, Georgina Rodríguez deslumbra en el Festival de Venecia con un look de cine

¡Lo ha vuelto a hacer! Georgina Rodríguez fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja del Festival Internacional de Venecia, que se está celebrando actualmente en la ciudad italiana. Una fiesta del cine que, como cada año, recibe a decenas de celebridades y rostros reconocidos a nivel internacional que no se quieren perder el gran evento.

Esta es la quinta edición en la que la pareja de Cristiano Ronaldo desfila por la famosa alfombra roja, y una vez más no defraudó con su estilismo.

La modelo e influencer española se inspiró en uno de los looks más icónicos del cine: el que llevó Vivian (personaje interpretado por Julia Roberts) en la película Pretty Woman cuando va a la ópera.

Con su melena suelta ondulada y cargada de joyas (una de sus señas de identidad), Georgina lució un vestido rojo de escote corazón y corte de sirena. El llamativo detalle de este espectacular look, que no pasó desapercibido para nadie, fueron los botines negros con plataforma que llevaba debajo del vestido.

Pero esta no es la primera vez en los últimos años que una diva de la moda se atreve a versionar el icónico vestido. La cantante colombiana Karol G apostó por una pieza similar, inspirada en el mismo look, para los premios Billboard Women in Music 2022.

Con su pieza rojo y guantes blancos, la Bichota arrasó con su vestimenta para este evento, coronándose como una de las mejores vestidas de la velada.