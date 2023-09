Niegan asistencia social a cubano que cuida de su madre postrada en Baracoa

Un cubano en situación de pobreza que cuida de su madre postrada en Baracoa denunció que el gobierno le negó asistencia social a la anciana.

“Yo soy una persona que no tengo centro de trabajo, vivo con mi madre que esta postrada y quise hacer los papeles para que me dieran una ayuda social para mi madre y la trabajadora social vino a mi casa y me dijo que eso no procedía, que no podía ser”, denunció Elio Durán Terrero en el grupo de Facebook “Defensoría Guantánamo: Baracoa”.

Facebook / DEFENSORIA GUANTANAMO: BARACOA

“Y yo digo ahora: si hay personas que viven en mejores condiciones que yo y se la han dado, por qué a mí no puede ser. Yo soy de Baracoa y vivo en Barrancadero”, agregó.

Con cifras alarmantes de envejecimiento poblacional, en medio de un éxodo masivo y una crisis económica profunda los cuidados son un asunto cada vez más fundamental para la sociedad cubana.

Recientemente, trascendió el caso de una anciana sin piernas en precaria situación en Mayabeque la cual fue trasladada al hospital tras la denuncia de vecinos y activistas en redes sociales.

Ania Felipe Campa es una señora que reside en Los Palos, municipio Nueva Paz, que no puede valerse por ella sola debido a la amputación que sufrió de sus dos piernas. Su esposo y cuidador se encuentra ingresado y la mujer se encontraba abandonada.

Por estos días también el cineasta cubano Miguel Coyula y su esposa la actriz Lynn Cruz denunciaron el caso de un anciano cubano que fue internado en un asilo en contra de su voluntad.

En un documental Coyula expuso la historia de abandono que sufre el anciano Francisco José Castillo Chávez, quien fue expulsado de su vivienda por su hijo e internado en contra de su voluntad en un asilo.