Periodista Lázaro Yuri Valle recibe su primer pase tras más de dos años en prisión

El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, condenado a seis años de cárcel tras su arresto en 2021, recibió un pase a su casa la semana anterior, el primero desde que está en prisión, informaron fuentes familiares.

Valle Roca estuvo de pase entre los días 4 y 7 de septiembre. En una publicación en Facebook, su esposa, Eralidis Frómeta, dijo: “Hasta hoy me salen las palabras para poder expresar la emoción y la tristeza que sentí después de dos años y tres meses de no tener a mi esposo al lado de su familia. Fue muy corto el tiempo. Pero tanto él como yo agradecemos a todos los amigos, hermanos y seguidores por el apoyo incondicional que nos brindan. Libertad y Justicia para todos los presos políticos”.

Captura de Facebook/Eralidis Frometa

En declaraciones a Martí Noticias, el comunicador denunció: “Mi condición de salud es bastante precaria, porque no ha habido una atención con eso, tú sabes que está la Seguridad (del Estado) por el medio, que son los que deciden todos los pasos que se tienen que llevar conmigo dentro de la prisión. Estoy sordo, tengo pérdida de memoria, estoy perdiendo la vista, estoy flaco, en ese campamento -imagínate tú-, eso era una laguna y allí se hizo la prisión, el nivel de humedad es muy alto, y los calores, los mosquitos, las chinches, ratones, las ratas salen por el turco”.

A Valle Roca, de 62 años y nieto del líder comunista Blas Roca Calderío, el régimen cubano lo privó de su libertad por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, luego de que filmó y publicó un video del momento en que activistas lanzaron desde una azotea de La Habana octavillas con frases de José Martí, por la liberación de los presos políticos, la celebración de elecciones libres y la democracia en Cuba.

Hace dos meses, fue trasladado a un régimen carcelario de menor rigor, dentro del mismo Combinado del Este, en la capital cubana, penal donde lleva más de dos años preso.

"Ya me toca la libertad condicional, esta gente no han querido darme los beneficios, gracias a las campañas y a las denuncias de ustedes, de otros amigos y otros hermanos, y de mi esposa, me sacaron por lo menos a esto de mínima", dijo a Martí Noticias.

El periodista aseguró que presenta secuelas de un reforzamiento pulmonar que sufre desde su detención, mientras que sus problemas de visión tampoco han sido atendidos porque las autoridades carcelarias no le han programado una consulta médica con un especialista.

En febrero de 2022, Valle Roca tuvo que ser ingresado en el Hospital General Docente Enrique Cabrera (Hospital Nacional), en el municipio Boyeros, por dolencias respiratorias y una insuficiencia renal. El prisionero político nunca ha recibido los resultados de los exámenes que le realización en ese centro de salud.

El periodista fue internado nuevamente en noviembre pasado, en el hospital del Combinado del Este, debido a su grave estado de salud, según denunció entonces su esposa, Eralidis Frómeta.

En la entrevista a Martí Noticias, Valle Roca agradeció a medios de comunicación que han dado seguimiento a su caso y también a las organizaciones internacionales y personalidades que han denunciado su encarcelamiento y exigido su libertad.

El periodista fue detenido el 15 de junio de 2021. Pasó las primeras semanas en Villa Marista, donde sufrió un fallo renal, y posteriormente fue trasladado al Combinado del Este, donde ha sido víctima de abusos, violencia y falta de atención médica recurrentes.