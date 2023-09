Seidy La Niña celebra éxito de "Prohibido": Nunca imaginé que fuera a llegar a tantos corazones

A tan solo diez días de haber sido estrenado, "Prohibido" de Seidy La Niña está a punto de llegar a las 350 mil visualizaciones en Youtube.

Polémicas al margen por la controversia que el videoclip ha desatado con respecto a la sexualidad de la cantante, el tema no deja de triunfar en las plataformas virtuales ni de ser aplaudido por los más fieles seguidores de la música de La Niña.

"Nunca imaginé que esta canción fuera a llegar a tantos corazones", confesó La Niña hace unas horas a través de las redes sociales, donde compartió un vídeo en el que canta desde un auto parte de la letra de la canción.

"Me encanta todo lo que haces, sigue así, con toda tu buena vibra, recuerda que hasta los haters nos ayudan a subir y eso no lo vamos a discutir con nadie. Desde Rep. Dominicana con mucho amor"; "Un temazo"; "Bella esta canción, como todas la tuyas que tú compones, y esperando algún día estar en un concerto tuyo soy tu fans # 1 y no pienso discutirlo con nadie, como dices tú Seidy, miles de bendiciones"; "No te imaginas cuántas personas se identifican con esta canción, que sigan los éxitos, no cambies tu humildad nunca por éxito ya lo tienes, bendiciones desde Cuba"; "Esa canción dice muchas realidades"; "No te imaginas cuánto me encanta esta canción"; "No me das tiempo a aprenderme el tema completo cuando ya estás sacando otro este tema, me encantó, bueno, todos me encantan bendiciones y ashé que yo ando iré", se lee entre los comentarios de sus seguidores.

"Por esos amores que tuvimos, que solo entre nos compartimos", escribió en una publicación posterior en la que derrocha sensualidad y presume de explosivas curvas con un ajustado conjunto blando de falda y top de mangas largas.