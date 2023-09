Seidy La Niña calienta desde la playa: "Cómete la fruta que te guste"

Con su sonrisa como mejor bandera y su desparpajo como escudo para las críticas, Seidy La Niña compartió con sus seguidores su plan de domingo desde la playa.

Con un largo vídeo La Niña salió al paso, divertida, irónica e indiferente, a todo el revuelo que se ha formado tras el estreno de su sencillo "Prohibido" cuyo videoclip cierra con una escena de ella en la cama con una mujer rubia.

"Dicen que las mujeres colombianas son bellas, pero dicen que son la candela. No sé, no sé, a lo mejor.... hay que ver, maybe probar", soltó entre carcajadas tras los saludos iniciales, dando a entender que su transmisión no sería apta para conservadores o escandalizados.

Tras ello, se refirió a su nuevo sencillo y el videoclip, "que está caliente", y todo lo que se ha formado en torno a él.

"Para todas esas personas que me están preguntando 'Seidy, qué pasó. Seidy, qué pasó'.... 'Yo no sé, oye I don't know'. Tienen que ir a ver mi último video para que entiendan toda esta polémica que se ha creado con la sexualidad de Seidy La Niña", dijo de los comentarios que pululan en las redes sociales por la historia que narra su último clip.

"Vine al pie de Yemayá a coger un aire para que me guíe porque no sé si coger para la derecha o para la izquierda", dijo sarcástica en su transmisión.

"Señores para donde quiera que el viento me lleve yo voy", añadió ya en tono más serio.

"El problema es ser feliz, no hay más, vive, ama, disfruta, cómete la fruta que te guste, no importa si es piña o papaya, lo importante es que no te pases de la raya", agregó.

"Refrescado porque veo las redes un poco tensas, veo las redes descontroladas. Veo las redes, no sé, preocupadas. Señores que si copié una canción, que si robé un beat. Yo me pregunto ¿ustedes creen que yo tenga la necesidad de copiar a alguien?", se refirió a algunas de las críticas sobre el sencillo.

"Lo que quieren es colaborar, quieren entrar en el sandwich pero no hay sandwich para nadie... el sandwich es mío", siguió en su extenso vídeo donde intercaló momentos de seria reflexión sobre su trayectoria con otros de desenfadada reacción a toda la polémica desatada tras su videoclip.

"No tengo la culpa de haber nacido mulatica. Esto es trabajo, esto es sacrificio, esto es lágrimas, esto es risas, esto es disfrutar el proceso y no voy a dejar que nadie se cuelgue de mi proceso", dijo en el vídeo en el que tampoco faltaron sensuales bailes en medio de su defensa de que cada quien hiciera con su vida lo que le plazca.

"Los quiero mucho y espero que estén disfrutando de mi nuevo sencillo 'Prohibido'", del que dijo que su videoclip es "el más controversial que hay ahora mismo por las redes".

"La mulatica va a seguir dando guerra y no pienso discutirlo con nadie", cerró el vídeo al que han seguido las reacciones de sus fans: muchos que celebran verla la tan feliz, otros que aplauden que 'siga calentando' con las preguntas sobre su sexualidad y otros que quieren que responda directamente sobre el asunto que trae loca las redes.

Tras eso compartió otra publicación compuesta por varias fotos junto a su madre y su familia.

"Con la bendición de mi madre y aceptación de mi familia nada me detiene los quiero mucho", comentó.

Mientras, su nuevo tema "Prohibido" sigue sumando visualizaciones y en Youtube ya tiene más de 156 mil views a tres días de su estreno.