Erdwin Fernández sobre mercenarios reclutados por Rusia: "¿Podremos como cubanos caer más bajo?

El actor cubano Erdwin Fernández Collado condenó el reclutamiento de soldados cubanos por Rusia para la guerra de Ucrania.

Erdwin compartió en su muro de Facebook varias fotografías de cubanos, la mayoría muy jóvenes, con uniformes militares posando orgullosos en un ambiente de campaña.

"Esto lo estoy compartiendo. No sé si lo sabían o no, pero en estos tiempos de Internet todo circula en las redes. Solo voy a decir esto: ¿Podremos como cubanos caer más bajo, aún más? ¿Qué más falta por ver, por 'enterarse', por descubrir ? ¿Tendrá que caerles un meteorito en la cabeza para decir: 'Ay, me duele'?", cuestionó.

Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

En opinión del actor, en Cuba hay una "fórmula" que ha provocado esta situación: "dictadura + represión + 0 futuro + trata humana + engaño + funcionarios y militares corruptos + 0 empatía y amor por sus ciudadanos = a eso".

El miércoles, una enfermera cubana que se encuentra ofreciendo sus servicios como voluntaria en Ucrania, dirigió duras palabras a los mercenarios de su paísque se han sumado a las filas militares rusas.

"Si los rusos ganan esta guerra no va a perder solamente Ucrania, va a perder Europa y vamos a perder todos. (...) Tú no vienes a matar aquí (en Ucrania) a criminales, vienes a matar a personas inocentes. No sean estúpidos y no avergüencen más a Cuba", dijo Sasha Borrego a los mercenarios en entrevista realizada por AméricaTeVe.

Desde la ciudad portuaria de Odesa, la enfermera y corresponsal de guerra pidió a los cubanos que se han unido a las filas rusas que abandonen la misión y entren a un programa para los militares desertores del ejército enemigo que hay en Ucrania.

"El gobierno ucraniano cobardemente no se ha pronunciado, pero nosotros no aceptamos las declaraciones manidas de la dictadura diciendo que ellos no sabían nada (del reclutamiento de soldados cubanos). Sabemos bien claro que ellos sí mandan cubanos y siguen mandando", dijo.

Borrego asegura que hay 100 cubanos de las fuerzas militares conocidas como "avispas negras" estudiando ucraniano en un pueblo cerca de la frontera.

El régimen castrista niega su participación directa en el conflicto bélico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que no están enviando jóvenes a la guerra de Ucrania, y que el MININT trabaja para desmantelar una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar.

La Habana anunció la detención de al menos 17 personas vinculadas con una red de tráfico de personas que opera en Rusia y Cuba.