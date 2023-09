Jóvenes cubanos que pidieron asilo en Italia marchan a Alemania: "No había capacidad en los refugios del gobierno"

Los jóvenes inmigrantes cubanos Yunior Cristiá y Jorge Luis Capote, que la semana pasada solicitaron asilo en Italia, dejaron ese país y se encuentran en Alemania.

Jorge Capote es activista por los Derechos Humanos en la isla. Destacó en su apoyo a los acuartelados de San Isidro y en la participación en protestas contra el régimen.

En declaraciones a CiberCuba confirmó este lunes que el gobierno italiano lo recibió e iniciaron los trámites para otorgarles asilo, pero no podían ofrecerle refugio en instituciones estatales para migrantes porque no tienen capacidad, están colapsadas.

"En el aeropuerto aprobaron la solicitud de asilo. Fue así, llegué a la frontera, me llevaron a una oficina, me hicieron una entrevista, me preguntaron muchas cosas de Cuba, me dieron unos papeles y allí tuve que esperar hasta el otro día. Ahí fue cuando me dijeron que no había capacidad en los locales del gobierno donde te refugian", contó Capote en transmisión en directo por sus redes sociales.

Los jóvenes pasaron un día en Italia en casa de una amiga pero no podían permanecer allí mucho más tiempo. Decidieron continuar cruzando fronteras en Europa para encontrar un país que pudiera acogerlos. Eligieron Alemania y viajaron en autobús hasta que fueron detenidos por las autoridades.

"La policía paró el bus y nosotros no teníamos pasaporte porque nos lo quitaron en Italia. Empezamos un nuevo proceso de asilo y nos dieron refugio del gobierno alemán", explicó.

Cristiá y Capote aseguran que esta etapa ha sido muy dura para ellos porque estuvo cargada de incertidumbre. Lograron viajar a Europa con una visa para Georgia, pero no piensan volver a Cuba "mientras exista la dictadura", por eso modificaron su itinerario y buscaron otro destino.

"Son muchas preocupaciones porque yo nunca había hecho esto. Tenía miedo de que me deportaran para Cuba", confesó Capote.

La crisis migratoria que está enfrentando Italia es sumamente compleja debido a la llegada masiva de inmigrantes por las costas del Mediterráneo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó este domingo a la isla de Lampedusa que se considera el epicentro de la crisis italiana pues recibió en solo tres días más de 10.000 inmigrantes.

"He venido a Lampedusa para decir que la inmigración ilegal es un desafío europeo y requiere una respuesta europea", afirmó Von der Leyen, quien estuvo acompañada de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El programa europeo que anunciaron para hacer frente a la crisis migratoria tiene diez compromisos e incluyen lo que han definido como un mecanismo de solidaridad para que otros países de la región acojan a inmigrantes llegados a Lampedusa y otras zonas de Italia.

Yunior Cristiá y Jorge Luis Capote, no pudieron quedarse en territorio italiano como habrían deseado, porque aún teniendo el apoyo institucional no existían las condiciones para acogerlos.

"Queremos decirle a todos nuestros familiares y amigos que estamos bien. Estamos juntos y así seguiremos todo el tiempo", comentó Capote desde Munich.