La Diosa responde a críticas por su reality show: "Dejen vivir dejen hacer y usted escoja si lo ve o no"

La Diosa ha recibido en los últimas días infinidad de críticas por su reality show “Sin filtro”, en el que muestra junto a su pareja Rey El Mago buena parte de su vida cotidiana en la intimidad del hogar.

Este fin de semana la cantante advirtió que el segundo capítulo “está fuerte” y no apto para niños y otra vez le llovieron los cuestionamientos justamente en una publicación en Facebook de CiberCuba.

“Saludos a cada cubano que comenta aquí y quiero aprovechar para decirles que no soy la primera artista en el mundo que hace este tipo de reality está demás ponerles ejemplos porque ustedes mismos los ven, artistas internacionales incluso con imágenes más fuertes”, aclaró en uno de los comentarios a ese post.

Captura Facebook / CiberCuba

“No pretendo cambiarles su modo de pensar porque no lo lograré el cubano siempre ha halagado a los artistas fuera de su país hagan lo que hagan y criticado a los suyos”, arremetió La Diosa.

Para aquellos que pensaron que las críticas iban a detener este proyecto dejó algo bien claro: “El reality continuará usted puede no verlo y terminado el problema, siempre digo que no es contenido de niños es importante recalcarlo, dejen vivir dejen hacer y usted escoja si lo ve o no bendiciones”.

El primer capítulo del reality se estrenó la pasada semana y dio mucho de qué hablar pues La Diosa y Rey El Mago abrieron las puertas de su hogar y hasta de sus baños.

El segundo episodio que saldrá a la luz este lunes promete estar más candente, y aunque las críticas no han parado, también hay muchos que disfrutan ver un día a día con La Diosa.