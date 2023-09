Emotiva carta de hijo de preso político a su padre: “Cuento los días para que salgas”

Hugh Dieter Pupo Santana, hijo del preso del 11J en Cárdenas Samuel Pupo Martínez, escribió una emotiva misiva a su padre donde dice que cuenta “los días para que salga”.

El adolescente de 14 años, quien ya se ha dirigido antes a su padre preso, en conmovedoras cartas que son difundidas por Yuneisy Santana, la madre del menor, le cuenta a su padre sobre el inicio del curso escolar.

“Papá ya comencé 9no grado, todavía no hay pizarra en el aula, me demoro mucho copiando, faltan muchos maestros de asignaturas y casi no dieron libros de texto. Esto cada día está peor. Ahora comenzó a irse otra vez la corriente, hay mucha calor y mosquitos, no se puede ni dormir”, relata.

Facebook / Yuneisy Santana Gonzalez

Asimismo, lamenta que su padre no pueda estar en su próximo cumpleaños en febrero ni acompañándolo en esta complicada etapa de su crecimiento.

“Te extraño mucho. Todos preguntan por tí y dicen que 6 meses no es nada, claro ellos no han visto lo triste y flaco que estás, ni cómo son tus días en ése infierno lugar, no sé pero para mí es una eternidad. Sueño que llegas a casa y me abrazas y me siento ta feliz, pero despierto y no estás.”, dice.

“Me duele mucho que no estarás para mi cumple 15 en febrero, pero no importa lo celebraremos cuándo salgas y no nos separaremos jamás. Quisiera hablar contigo cosas de hombre cómo lo hacíamos antes, con mamá no puedo, tengo muchas preguntas”, agrega.

En junio pasado, Hugh Dieter escribió una conmovedora carta a propósito del Día de los Padres, que se celebra este domingo, y que nuevamente tendrán que pasar separados.

En febrero pasado, en otro conmovedor mensaje, el niño pidió a Dios que lo ayude para que su papá sea liberado.

Samuel Pupo Martínez, condenado a tres años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 es cuentapropista, licenciado en Matemáticas y Computación y domina cinco idiomas.

Su esposa, Yuneisy Santana González, es licenciada en Ciencias Humanísticas, con 22 años de experiencia como maestra, y desde inicios de año exige la libertad condicional de su esposo, que ha cumplido ya un tercio de su injusta condena.

Santana González ha sido chantajeada por la Seguridad del Estado por su activismo en las redes sociales, y la han amenazado con apresarla y quitarle a su hijo.