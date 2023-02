Niño cubano pide en emotiva carta que su papá preso político por el 11J sea liberado

Un niño cubano escribió un conmovedor mensaje en el que pide a Dios que lo ayude para que su papá, preso político del llamado 11J en la isla, sea liberado.

Hugh Dieter Pupo Santana, estudiante de secundaria, próximo a cumplir 14 años, es hijo de Samuel Pupo Martínez, condenado a tres años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, recordó el perfil de activismo Las Taniadas en Facebook, que postea la carta del pequeño y denuncia el atropello contra esta familia cubana.

"Papá, esta cartica no será para ti. Hoy quiero escribirle a Dios para que me escuche. Diosito, llevo mucho tiempo pidiéndote que me ayudes para que mi papá esté en casa ya. Es el mejor papá del mundo y está muy flaquito y enfermito. Tengo mucho miedo que se muera. Ya lleva mucho tiempo en ese lugar tan feo", escribió el menor.

Se pregunta por qué su reclamo no es escuchado. "Yo me estoy portando bien y ayudo a mamá en todo. Dice mi mamá que tenga fe, que tú lo ves todo y sabrás cuándo traerlo a casa. Pero, por favor, no demores mucho", subrayó Pupo Santana.

El niño cuenta que "el 21 de febrero cumplo 14 años, otro cumpleaños sin él. Lo único que quiero es tenerlo en casa, abrazarlo, besarlo, dormir con él y hasta que me regañe. Nosotros nunca nos habíamos separado tanto tiempo: él me ayudaba con las tareas, hablábamos muchas cosas de hombres. Fíjate cómo lo extraño!", afirmó.

Las Taniadas. Facebook

Asegura que "en las noches lloro y trato que mi mamá no me vea, para que no se ponga triste".

Después agradece el regalo de los Reyes Magos porque "siempre quise tener un guante y una pelota de verdad".

El prisionero es cuentapropista, licenciado en Matemáticas y Computación y domina cinco idiomas, expresó Las Taniadas.

Explica que la mamá del niño, Yuneisy Santana González, es licenciada en Ciencias Humanísticas, con 22 años de experiencia como maestra, y ahora exige la libertad condicional de su esposo, que ha cumplido ya un tercio de su injusta condena.

Además de haber mantenido una buena conducta en prisión, el manifestante se encuentra muy enfermo.

Sin embargo, Santana González ha sido chantajeada por la inSeguridad del Estado por su activismo en las redes sociales, y la Seguridad del Estado la ha amenazado con apresarla y quitarle a su hijo, denunció el citado perfil, a cargo de activistas cubanas y firmado por Tania Tasé, residente en Berlín.

En septiembre del pasado año la esposa de Pupo Martínez denunció que el niño estaba siendo acosado por las autoridades de Atención a Menores debido a la situación de su padre.

"Denunciamos el acoso al niño de 13 años Hugh Dieter Pupo, hijo del preso del #11J Samuel Pupo. El niño, a pesar de tener una buena actitud, está recibiendo seguimiento del Departamento de Atención a menores. A su madre la han amenazado con retirarle la custodia por denunciar", informó en esa ocasión la organización de la sociedad civil Cubalex, en Twitter.