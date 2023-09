Asaltan a cubana para robarle una moto en La Habana: "Utilizan aparatos para electrocutar"

Una madre cubana denunció que ladrones en la zona habanera de Cojímar, han adoptado métodos extremadamente peligrosos para robar, como el uso de aparatos de electrocución que inmovilizan a las víctimas.

La víctima, madre de dos niños pequeños e identificada como Kenia Valdés, relató en Facebook una traumática experiencia ocurrida hace tres semanas, cuando dos hombres le robaron la moto, y luego la electrocutaron varias veces para quitarle el celular y una mochila.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:30 a.m. cuando la mujer se desplazaba en su bicimoto por la carretera vieja de Roble, en dirección a Guanabacoa, explica.

En ese momento, dos individuos, "uno de baja estatura y otro de mayor estatura, ambos de tez oscura y con gorras", la interceptaron.

Publicación en Facebook

Dijo que el individuo más alto se cruzó en su camino, empujándola y provocando que cayera al suelo con el vehículo. Posteriormente, este sujeto tomó la moto y se la llevó.

El segundo ladrón cruzó la calle y se acercó a la víctima con un aparato de corriente eléctrica, con el cual la electrocutó en un intento de obligarla a entregar su mochila y, sobre todo, su teléfono celular.

Valdés cuenta que a pesar del dolor y el miedo, logró ponerse de pie y correr pidiendo ayuda; pero el agresor continuó electrocutándola mientras la perseguía.

El hombre le arrebató la mochila y solo se dio a la fuga cuando un vecino que escuchó los gritos de la joven salió en su defensa con un machete en la mano.

La víctima fue recogida por un vehículo que la llevó a la estación de policía de Guanabacoa, donde realizó la denuncia; pero hasta el momento no le han dado respuesta del caso.

"No se ha logrado la captura de los responsables ni la recuperación de las pertenencias robadas", explicó.

Según la denunciante, no se trata de un hecho aislado pues una semana después del asalto otro joven fue víctima de un robo similar en el mismo lugar, resultando herido con cortes de arma blanca.

Finalmente alertó a las madres que viajan con niños y les recomendó no transitar por zonas despobladas: "Le doy gracias a Dios que ninguno de mis niños de dos añitos venían conmigo porque me los hubieran matado, esa gente no cree en nadie y la policía ni me ha llamado para ninguna noticia", subrayó.

La ola de violencia en Cuba es tal que las denuncias en redes sociales no cesan y hasta personajes de la vida pública han salido a encarar a las autoridades para que hagan su trabajo.

El pasado 5 de septiembre el músico Iván Leyva encaró al régimen en redes sociales y le exigió proteger a la población ante el incremento de los asaltos y la violencia en La Habana y en el resto del país.

"¿Habrá que salir a cazar a los asaltantes y tratarles de la misma forma en que ellos han tratado a sus víctimas? ¿Será que la gente tendrá que tomar la justicia por sus manos para que los encargados de la seguridad ciudadana hagan su trabajo?", se preguntó el artista en un post.