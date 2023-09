Cubanos se quejan del servicio en terminal de ómnibus de La Habana: "Es un cementerio"

Decenas de cubanos se quejaron del servicio en la terminal de ómnibus de La Habana, donde aparentemente las restricciones por el coronavirus llegaron para quedarse: "Es un cementerio", afirman.

En los comentarios a una publicación del internauta identificado en Facebook como Jorge Raúl Campos Díaz, quien postea fotos de las instalaciones remodeladas, los foreros dijeron que la terminal ya no les pertenece.

"Una terminal limpia y remodelada, que no nos pertenece, cerrada a cal y canto, solo permitida la entrada a pasajeros, los protocolos del COVID llegaron para quedarse, como prueba indeleble de inmovilismo que nos caracteriza", sentenció una.

"Se ha cambiado el sentido" de la terminal como un bien público, consideró otro.

Publicación en Facebook

"Es un cementerio", afirmó un forero que recuerda que ese espacio, y sus cafeterías, era usado por decenas de personas en La Habana para diversos fines sociales, como la despedida de familiares del interior del país.

"Las terminales son lugares vivos, en movimiento donde se cruzan personas que llevan distintos destinos. Unos van y son despedidos, otros llegan y son recibidos. Si este "local" brillante no cumple ninguna de estas premisas, no es una terminal. Es una pena que sea desaprovechada esta instalación que fue construida con todos los requerimientos. Yo pasé por allí en septiembre del 2019 y era un hervidero a las 5 am. con las cafeterías abiertas con variadas ofertas, los baños funcionando, el murmullo de la gente, los altavoces, los equipajes... en fin una terminal y no un brillante museo donde además han adoptado la mala costumbre del aeropuerto: los acompañantes afuera. Estamos bloqueados por nuestras malas decisiones y la incapacidad de pensar", subrayó un usuario de la red social.