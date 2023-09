Supuesto primo de Lenier Mesa: "Ha sido un malagradecido conmigo"

Un joven de nombre Armando Mesa, quien se identificó como primo del cantante Lenier Mesa, recurrió a las redes sociales para decir que vive en condiciones precarias en Estados Unidos y necesita la ayuda del artista.

En un video, publicado en el perfil en Instagram La balsa cubana TV, este hombre dijo: “Yo estoy indignado gente, yo vivo aquí en un efficiency en condiciones inhumanas teniendo una familia tan adelantada en este país”.

“Yo quiero denunciar que Lenier ha sido un malagradecido conmigo. Cuando Lenier no tenía una guitarra para cantar en Cuba yo le prestaba esta guitarra que ven aquí, yo la traje de Cuba, yo se la prestaba para que él tocara. Cuando Lenier no tenía un par de zapatos yo me acuerdo que allá en Cuba yo tenía unas Nike que llevaban como ocho años conmigo, estaban gastaditas por abajo, yo se las prestaba para que él fuera a sus primeros conciertos en `Palmas y Cañas´”, añadió el supuesto primo.

El hombre aseguró que hizo este video para que llegara al artista: “Estos videos no me gusta hacerlo porque la gente va a pensar que yo lo que quiero es dinero y soy un aprovechado, pero familia yo estoy mal, estoy a punto de cometer una locura. Yo quiero que este mensaje llegue Lenier Mesa, mi primo yo que tanto te ayudé, compadre llámame”.

Luego del polémico viaje a Cuba de Lenier durante el Santa María Music Fest, para ver según él a su abuelo enfermo, han salido a la luz varios asuntos relacionados con su vida familiar.

En una entrevista con Alexander Otaola su padre dijo que Lenier nunca fue a ver a su abuelo y desmintió que este durmiera en las calles en un auto a su llegada a Estados Unidos.

En las últimas semanas el cantante se ha visto envuelto en otra polémica, luego de que el youtuber conocido como Ultrack lo acusara de agresión.