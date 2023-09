Buscan a conductora que atropelló a dos adolescentes en Miami Beach y se dio a la fuga

La Policía busca a la conductora que atropelló el viernes último a dos adolescentes en Miami Beach, tras lo cual se marchó sin brindarles ayuda, según reportes de la prensa local.

Un grupo de adolescentes fueron ese día a patinar sobre hielo en el centro Scott Rakow de Miami Beach. Sobre las 9 p.m., cuando los cuatro salieron del lugar y cruzaban la intersección de la calle 26 y Sheridan Avenue, dos de ellos fueron arrollados por la conductora de un SUV de color blanco.

Calvin Thomas, de 15 años, y Milli Annie Retamoza, de 14, sufrieron heridas a causa del impacto del vehículo.

Por la severidad de las lesiones que recibió, Thomas tuvo que ser sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas, tres en la cara y una en la pierna. Después del impacto, él chico perdió el conocimiento.

”No recuerdo exactamente lo que pasó. Me desmayé y me desperté en el suelo. Me puse la mano en la cabeza y tenía mucha sangre, y me desmayé por segunda vez y me desperté en el hospital. En realidad, pensé que había fallecido en ese momento”, declaró Thomas a América Tevé.

Según los testigos, tras el accidente, la conductora se bajó de su vehículo, miró a los heridos y les dijo en español una expresión como: “Miren mejor”, y a continuación se fue sin proporcionarles auxilio.

La madre del adolescente, Sonia Quiroga, afirmó: “Sabemos que es un SUV blanco, habló en español, tenía un uniforme, que podría ser hispana, tal vez tenía como una inicial, podría haber sido (de) Seguridad y tendría entre 40 a 50 años”.

“Nunca una madre quiere recibir el llamado de que su hijo ha tenido un accidente, esto ha sido un hit and run. En realidad, mi mensaje va a la señora que se bajó del auto, miró a mi hijo lleno de sangre y se fue: yo sé que usted como mujer, y tal vez como madre, usted no hubiera hecho esto”, expresó Quiroga entre lágrimas.

Milli, la otra adolescente que resultó herida, transmitió un fuerte mensaje para la persona que la atropelló: “Quiero saber qué viste antes de arrollar a dos adolescentes inocentes y cómo te sentiste después de que nos gritaste y te fuiste. Realmente espero que eso se quede contigo, porque lo que hiciste fue terrible y nunca podré perdonarte por eso”.

Su mamá, Clarisa Retamoza, confesó sentirse “disgustada” y añadió: “Su padre fue militar y falleció, hemos tenido personas fallecidas en accidentes de motocicletas y automóviles. Yo solo pienso cómo alguien puede simplemente abandonar la escena y dejar a alguien herido”.

El reporte del canal televisivo indicó que las autoridades están investigando el hecho y tienen en su poder el video de la cámara de vigilancia del centro deportivo, donde se observa lo ocurrido. La Policía pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.