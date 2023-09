Posponen juicio contra presunto agresor de adolescente en Holguín

El juicio contra el presunto atacante del adolescente holguinero Lester Domínguez, quien casi pierde la vida al ser agredido en marzo pasado con un machete, fue pospuesto por las autoridades, según fuentes familiares.

Dennis Domínguez, padre del joven de 18 años, denunció este martes en redes sociales que el juicio contra el acusado de haber atacado a su hijo para robarle el celular fue pospuesto.

El imputado, identificado como Adrián Grass Bermúdez, fue detenido días después y confesó haber cometido el asalto.

Captura de Facebook/Dennis Domínguez

“Cada vez que subimos a las redes sobre el agresor, la hermana, que vive en España, dice que es mentira”, señaló Domínguez, quien aseguró que han presentado pruebas irrefutables de que es el autor del delito.

“Nosotros les dimos prueba (…) el celular enterrado en el patio de su casa, el machete embarrado de sangre de Lester”, precisó el padre, y afirmó que, no obstante, familiares del agresor “se ponen a subir y difamar en contra de mi persona, con perfiles falsos”.

Según su testimonio, se trata de la hermana del acusado, a la que identificó por el nombre de Adisbel y dijo que radicaba en España.

Dirigiéndose a la mujer, alegó: “Si eso le duele, a mí me duele más todo lo que ha pasado el niño. Darle un machetazo, de 32 centímetros, dañando la médula espinal, vértebras 3 y 5, llegando con 2,5 de sangre al hospital, haciendo tres operaciones, teniendo tres neumonías, teniendo el riñón y el intestino delgado paralizados, catorce días sin hacer kaká (sic), después no asimila los medicamentos, se los cambiaron y volvió a funcionar, con la escara y la traqueotomía, y seguimos adelante”.

“Podrá ser su familia, pero mira por todo lo que ha pasado el niño”, expresó.

Como hace habitualmente, en su publicación actualizó el estado de salud de su hijo, a quien le han hecho diferentes exámenes, como Rayos X y electrocardiograma, y análisis de sangre.

El padre refirió que ya lo vieron los neurocirujanos, quienes aseguraron que “si en las 24 horas no hubo evolución, el niño no va a volver a caminar”.

“También me dijeron que a lo mejor el niño no podría zafarse del ventilador mecánico, porque (le) había dañado el diafragma cervical, y el niño no tenía sensación de la barriga para abajo, que sería como un vegetal”, detalló.

Sin embargo, el padre aseguró que les “ha demostrado todo lo contrario”, y argumentó: “Es verdad que el niño nada más movía la cabeza, pero ya Lester mueve las manos, la rodilla, el tobillo, tiene sensación en toda la parte de su cuerpo. Tenía escaras en la cabeza, en todo su cuerpo; le queda una que mide un centímetro, en la espalda. El jueves vamos a quitar o cerrar la traqueotomía, y vamos a empezar con ejercicio más intenso en posiciones de parado”.

Domínguez comentó que, al parecer, los médicos se dieron por vencidos de que Lester caminará. “Pero para Dios no hay nada imposible”, sostuvo. “Esperemos que siga evolucionando para bien, que Dios siga haciendo el milagro de restaurarlo junto con los médicos”.

La víspera, el padre había dicho en Facebook que el juicio del agresor se estaba realizando en San Germán este lunes, “sin avisarle a la víctima de dicho proceso. Así trabaja la policía, las víctimas no tienen derecho a defenderse ni dar opiniones de lo que pasó en dicho suceso”.

Captura de Facebook/Dennis Domínguez

Domínguez ha expresado su intención de sacar a Lester de Cuba y llevarlo a otro país, ante el temor de que no pueda volver a caminar si sigue en la isla. El hombre anunció que había iniciado gestiones para que el joven pueda viajar fuera del país.

El padre lleva seis meses luchando por que el adolescente se recupere de las graves heridas infligidas por su atacante y ha denunciado las dificultades y carencias en la atención médica que precisa su hijo, desde la falta de material de curación y pañales adecuados hasta los apagones y cortes del suministro de agua en el Hospital Pediátrico de Holguín.

Recientemente denunció también la mala atención del personal a los pacientes: “Al final empieza el peloteo, no te cogen el teléfono, no te dan respuesta. Te dicen que cuando cierren la escara, ven lo de la traqueotomía, no sé a dónde ir para acusarlo de tanta responsabilidad, porque lo de la traqueotomía, a los tres meses tienen que ver por si hay que cambiar la cánula”, protestó.