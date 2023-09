Padre de joven asaltado quiere sacarlo de Cuba: Con la escasez de recursos de aquí, no creo que vuelva a caminar

El padre de Lester Domínguez, el adolescente que fue asaltado a machetazos en Holguín, afirmó que está haciendo gestiones para llevarlo a otro país, porque teme que si sigue en Cuba no vuelva a caminar nunca más.

Dennis Domínguez, quien lleva seis meses luchando por la recuperación de la salud de su hijo, dio las gracias a todas las personas que le han donado medicamentos, consciente de que si no fuera por eso, tal vez el joven ya habría muerto.

"Sigue mejorando, pero vamos para seis meses y todavía no puede virarse solo. Ya le estoy haciendo los trámites para su pasaporte a ver de qué forma sale del país, porque aquí, con la escasez de recursos creo que no vuelva a caminar. Y gracias al apoyo que ha tenido de medicamentos de mucha gente, lo mismo fuera que dentro del país; si no, no se sabe si estuviera vivo en esto momento", explicó en Facebook.

Captura de Facebook / /Dennis Domínguez

Dennis detalló que los médicos piensan que la escara que le salió a su hijo en la espalda de estar tanto tiempo acostado, logre sanar este mes; y que la traqueotomía que le hicieron se está aspirando poco.

"Esperemos que siga evolucionando para bien, que Dios siga haciendo el milagro, junto con los médicos de restaurarlo", expresó.

Lester fue asaltado a machetazos en marzo por un hombre que le robó su celular. Desde entonces, su rehabilitación no ha estado exenta de las escaseces y deficiencias que atraviesa el sistema de salud en Cuba.

La semana pasada, el preocupado padre denunció que su hijo ha sufrido mala atención en el hospital de Holguín, donde recibe tratamiento.

"Es un peloteo increíble, nunca pensé que los médicos de Cuba cambiaran tanto, no hay seriedad", lamentó, y agregó que estaba dispuesto a ofrecer dinero para que se resuelvan los problemas.

Días antes, el joven debía ingresar para tratar el problema de la escara y de la traqueotomía, pero en el policlínico no estaban haciendo los análisis para medir la hemoglobina, un dato imprescindible para que pudiera entrar al salón de operaciones.

El pasado 23 de agosto, su padre pidió en Internet varios insumos médicos que están en falta, como guantes, pañales desechables y gasa de plata para evitar una infección en la escara.

En julio, Dennis pidió ayuda humanitaria para seguir luchando por la recuperación de la salud de su hijo.

"Me veo en la obligación de pedir una ayuda humanitaria, porque esto es de nunca acabar", apuntó en Facebook.