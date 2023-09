Padre de joven asaltado denuncia peloteo en hospital de Holguín: "No te cogen el teléfono, no te dan respuesta"

El padre de Lester Domínguez, el joven que fue asaltado con un machete en Holguín en marzo pasado, volvió a quejarse de la atención a su hijo en el hospital pediátrico de Holguín.

Dennis Domínguez explicó el sábado en su Facebook que su hijo está mejor de la escara, pero que sigue esperando por que le cierren la traqueotomía, que tuvo fiebre de 37,5 y tiene catarro. Por ello, temen que le dé otra neumonía, la cuarta en seis meses.

"He tomado la decisión de quitarle la aspiradora y las condiciones que tengo, para que le den solución, ya que como ven, no atienden bien a los pacientes del pediátrico de Holguín. Se hace un análisis para la escara, me dicen que si sale negativo le hacen injertos en la escara y de paso ven lo de la traqueotomía", detalló.

"Al final empieza el peloteo, no te cogen el teléfono, no te dan respuesta. Te dicen que cuando cierren la escara, ven lo de la traqueotomía, no sé a dónde ir para acusarlo de tanta responsabilidad, porque lo de la traqueotomía, a los tres meses tienen que ver por si hay que cambiar la cánula", protestó.

Captura de Facebook / Dennis Domínguez

Dennis señaló que con la condición de salud de su hijo y las condiciones del país, tal vez podría vivir solo de tres años y medio a cuatro años, por eso le solicitó el pasaporte para ver de qué forma lo saca de Cuba.

"El cubano está pensando cómo salir a la calle, con tanta violencia que hay; y lo otro, luchar la comida. Mientras que las leyes están muy flexibles, y el pueblo concentrado en lo que dije, la mayoría del gobierno de Cuba está malversando, la corrupción va en aumento, el burocratismo...", cuestionó.

"Ven la desigualdad de clase en este país, sálvense quien pueda. Tenemos que cambiar este sistema fallido, que responde a los intereses de una minoría. En esto momento hay ese descontento, es para todas las esferas, médicos, constructor, policía, etcétera. Hasta cuándo van a seguir abusando del pueblo, reprimiendo, para que no haya libertad de expresión", criticó.