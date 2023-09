Nace en México hija del cantante Emilio Frías, director de El Niño y la Verdad

El músico Emilio Frías, director de El Niño y la Verdad, y su pareja Yensi Herrero están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas: acaban de dar la bienvenida a su primogénita, Evangeline, nacida en México este domingo.

“La felicidad es una sensación de satisfacción extrema, es un sentimiento de placer infinito que experimentamos en varios momentos de la vida y este es uno de los más felices de mi vida”, expresó el cantante al compartir con sus seguidores en Facebook la noticia de la llegada de su bebé.

Captura de Facebook/El Niño y La Verdad

“Les presento a la nueva princesita de papá, Evangeline de las Mercedes Frías Herrero, nacida el día 24 de septiembre del 2023 en la Ciudad de México a las 7:39 p.m.”, dijo el artista en la publicación junto a una foto en la que aparecen él y Yensi, con la recién nacida en brazos.

“Solo le pido a Dios y todo lo que existe que le dé mucha salud e inteligencia para aprender a vivir en este mundo de oscuridad, que seas luz, siempre Luz y que todo lo malo que esté en tu destino venga hacia mí y, si no, solo pido poder estar ahí para darte la fuerza suficiente para que lo venzas”, fueron sus conmovedoras palabras para Evangeline.

Captura de historias de Facebook/El Niño y La Verdad

“Gracias a dios y a todo lo que existe por esta linda bendición, ya son tres mis princesas”, expresó en su post que acumula más de 15 mil reacciones y miles de comentarios, donde lo felicitan a él y a su pareja por la buena nueva.

En las historias de su perfil de FB, el compositor del tema “Cambio” subió una adorable foto de su beba sonriendo y otras de él cargándola y junto a colegas y amigos que fueron al hospital a conocerla.

Captura de historias de Facebook/El Niño y La Verdad

Emilio anunció en mayo que sería papá nuevamente y que su bebé nacería en México.

“Bueno mi gente, como figura pública que soy me debo a ustedes y quisiera compartir esta felicidad tan grande con todos mis seguidores. Las razones más grandes por la que he llegado a México además de mi música, es que seré papá nuevamente y su mami y yo hemos decidido que nuestro bebé nazca en esta linda tierra que tanto quiero y tanto me ha dado”, escribió el artista en una publicación en Facebook por esos días.

A mediados de este mes, el músico dedicó un emotivo mensaje a Yensi, a pocos días del nacimiento de su hija en común: “Hoy a la espera de mi próxima hija (Evangeline) aprovecho para darte las gracias por todos estos años de entrega y amor, por ser la gran mujer que eres y la madre espectacular que serás, por cuidarme tanto y por vivir entregada a mi desde el día que nos conocimos, por ser parte de los momentos más duros y más felices de mi vida, gracias por todo Yensi Herrero”.

Captura de Facebook/El Niño y La Verdad

Las tiernas fotos de la pareja, en los últimos días de la espera de su niña, evidencian la dicha que comparten.

Pues, Evangeline ya llegó, para colmarles de felicidad desde que abrió los ojos a la vida.

¡Felicidades Emilio y Yensi!