El Niño y La Verdad en Cuba: “Viré por lo que más quiero”

El cantante cubano Emilio Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, contó cuáles fueron las razones que lo hicieron retornar a Cuba, tras viajar a México a mediados de septiembre para una minigira musical.

A través de una décima, el artista explicó que la mayor razón para su vuelta a Cuba es estar junto a su hija: Porque vire me preguntan / Algunos anonadados / Viendo mi reír calmado / A los rifles que me apuntan / Solo los miedos despuntan / Cuando el alma libre vive / No hay dolor que lo mitigue / Y para serles sinceros / Vire por lo que más quiero /Te responde la pregunta???”.

A la publicación de Emilio Frías respondió la madre de su hija, la cantante Arlenys Rodríguez Lazo.

“Qué parecido tiene mi niña hermosa con su valiente papá. Que lindo verlos con ese amor. Que exijas el CAMBIO que todos esperamos no significa que te alejes de las personas que quieres. Y ser padre es lo más especial que tiene el ser humano. Disfrútala”, expresó.

Frías, quien sufrió un episodio de censura poco antes de salir de Cuba, había dicho unos días atrás, en un post donde compartió una foto suya en La Habana con una gorra donde se lee la inscripción “Cambio”, que “un verdadero líder o un verdadero guerrero, no lucha por el odio a los que tiene delante, si no por el amor a los que están detrás”.

El cantante anunció además que durante los próximos marzo y abril de 2023 estará ofreciendo una serie de conciertos en Europa. La gira se titula significativamente Cambio y llevará al Viejo Continente su nuevo disco, un invitado sorpresa y “mucha energía y buena música como siempre”.

El líder de El Niño y la Verdad volvió a Cuba el pasado lunes, tal como había prometido a sus seguidores antes del viaje a México.

“Traigo oxidado el corazón / Me hace falta cuerda / Mi alma necesita transfusión / Sangre de mi tierra”, escribió el músico en sus redes sociales, tomando prestada la letra de Orishas “Cuba isla bella” para describir sus sentimientos.

Días antes de salir hacia México, El Niño y la Verdad fue víctima de la censura durante un concierto en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que un técnico de audio de la agrupación -que se negaba a apagar los equipos de amplificación- fue sacado del lugar por un guardia de seguridad, que literalmente lo cargó para sacarlo del recinto.

No había pasado una semana de este episodio cuando Frías estrenó el tema "Cambio" en la plataforma YouTube, una canción dedicada al pueblo cubano.

“Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado. Es el dolor el empeño, de ayudar al que has dejado”, son las palabras que inician “Cambio”, una canción que el músico clasificó como un tema social, no político.

Asociado al contenido “social” de la letra, el episodio de censura sufrido por el cantante le dejó muestras de cariño, que agradeció, poniendo en primer lugar a su familia, de la que dijo que el asunto le había quitado el sueño.

“Quiero agradecer a todos y cada uno de los que se han preocupado por los sucesos de los últimos días (...) a los que me han llamado y escrito mensajes de preocupación, a los colegas, a mi familia que no duerme desde el sábado en la noche, pero que ha estado al lado mío como las guerreras que son”, dijo.

Con estas campanas sonando, mucho pensaron que el viaje a México del músico cubano sería un boleto sin retorno. Sin embargo, Frías cumplió con lo prometido.