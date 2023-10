Leoni Torres felicita a Yuliet por su cumpleaños: "Un año más a tu lado"

El cantante Leoni Torres le dio una alegre felicitación a su esposa Yuliet Cruz, por su cumpleaños.

"Un año más a tu lado, Yuliet Cruz Delgado. Feliz cumpleaños, mi amor. Que la vida te dé todo lo bueno que te mereces por ser la gran mujer que eres", le dijo en su cuenta de Instagram.

Leoni compartió un video de la celebración, con cake y velas incluidas, donde él y varios amigos le cantaron el Happy Birthay a la homenjeada.

La actriz cumple este domingo 43 años.

"Bueno… Feliz cumpleaños a mí", expresó la actriz en su perfil de Facebook.

Yuliet y Leoni forman una de las parejas más estables dentro del mundo artístico cubano, con más de 18 años juntos y dos preciosos hijos en común.

El año pasado, el cumpleaños de la artista coincidió con varias protestas en La Habana por la falta de electricidad y agua, por lo que Yuliet mostró una vez más que sus pensamientos están con su tierra.

"Pido con todas las fuerzas de mi corazón que Cuba encuentre la libertad y el brillo que le pertenecen", expresó en sus redes.

Leoni y Yuliet se conocieron y se casaron en Cuba, donde vivieron hasta poco tiempo después del 11 de julio de 2021, fecha de las históricas protestas contra el régimen.

El matrimonio se pronunció en contra de la violencia desatada por el gobierno contra los manifestantes pacíficos.

"No tiene justificación", afirmó entonces. "No se puede reprimir a un pueblo que está pidiendo que lo escuchen. No es la manera de hacerlo, con un garrote. Hay que oír al pueblo, tiene su total y legítimo derecho de decirte lo que no quieren y el trabajo de los gobernantes es escuchar y responder ante ese llamado", expuso.