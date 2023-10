Dale Pututi y Nesty estrenan "Mal necesario": Un tema para los adictos en el amor

Dale Pututi y Nesty están de estreno con un tema ideal para esas personas que se vuelven adictos en el amor y no pueden separarse de esa persona a la que consideran su pareja, incluso después de una ruptura.

“Mal necesario” es el título de esta canción que se estrenó el pasado viernes junto a un videoclip en el que comparten escena ambos artistas.

“Todos tenemos un `Mal necesario´. Corran pa´ YouTube ya estamos en la calle”, aseguró Dale Pututi al promocionar el lanzamiento en su perfil de Instagram.

El video ya supera las 100 mil reproducciones en YouTube, por lo que Nesty agradeció a los seguidores por la acogida que le han dado.

Como está de moda hacer challenge y reels con las canciones Dale Pututi y Nesty protagonizaron uno para animar a sus seguidores a hacer los suyes y subirlos a las redes.

“Y andas diciendo que tú me superaste / Pero yo sé muy bien que eso es un mito / Yo soy el hombre que tú siempre amaste / Por eso es que contigo nunca me quito / Y andas diciendo que tú me superaste / Pero yo sé muy bien que eso es un mito / Yo sé que tú eres fanática al arte / Y yo que soy tu artista favorito”, dice el estribillo que los artistas esperan pegar entre su público.

El anterior estreno de Dale Pututi, “Bendecido”, junto a Randy Malcom fue un éxito rotundo que todavía sigue sonando en las redes sociales y en las pistas.

A Nesty también le fue muy bien en su última colaboración musical, “Más que amigos”, en compañía de Diana Fuentes.