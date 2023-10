Palabras de hermana de cubana fallecida en accidente en México: “No vivo sin tu sonrisa”

Selena Martínez, hermana de una de las migrantes cubanas fallecidas en el accidente del pasado domingo en Chiapas, México, publicó un sentido mensaje despedida en las redes sociales.

“Te amo hermanita mía no sabes cómo me dejas por dentro, no te superaré nunca, no vivo sin tu sonrisa y tu alegría, me vas a hacer falta toda mi vida, te amo, coño, donde quiera que estés”, escribió Selena en un post de Facebook donde compartió una foto junto a su hermana.

Facebook / Selena Martínez

Shakira Martínez, de 21 años, la hermana de Selena, no figura en las listas que se han ido difundiendo hasta ahora con los nombres de 4 fallecidos, por lo que sería la quinta identidad que sale a luz.

No obstante, la Embajada Cubana en México dijo este martes que ya se establecieron las identidades de 6 de los fallecidos, aunque no ha revelado los nombres.

Este martes, Selena pidió ayuda a los gobiernos de México y Cuba en nombre de los familiares de las víctimas para repatriar sus cuerpos a la isla.

“Hago este video con el objetivo de pedir ayuda al gobierno mexicano, al gobierno cubano, que nos ayuden a nosotros los familiares de las víctimas a repatriar sus cuerpos, por favor. Un mínimo de humanidad, lo necesitamos”, pidió la joven en un video difundido redes sociales por el periodista Mario J. Pentón.

Un total de 10 de los 17 migrantes cubanos que permanecían hospitalizados fueron dados de alta también este martes.

Entre los 7 lesionados que permanecen en atención médica, los dos menores, uno fueron trasladados a centros de mayor especialización, uno vía aérea y otro por tierra.

Asimismo, uno de los menores lesionados se encuentra en estado crítico.

La Embajada de Cuba en México dijo que trabajan con las autoridades mexicanas para la repatriación de los fallecidos.

La sede diplomática cubana no ha hecho referencia a la información publicada por medios mexicanos, según la cual María Fernanda Lara Taravela, una niña cubana de 12 años, habría fallecido en el terrible accidente.

Alegando que “Cuba mantiene contacto presencial y permanente con las víctimas y familiares de los nacionales involucrados en un accidente automovilístico en Chiapas”, la cancillería cubana sigue manejando de forma opaca la información sobre la tragedia.

La víspera, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla informó que varios familiares de los heridos y fallecidos establecieron contacto con los consulados cubanos en México y se les ofreció orientación y apoyo.

También agradeció al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a su gobierno por el apoyo tras el trágico accidente, según PL. Aliado del régimen cubano, en su habitual comparecencia ante la prensa, López Obrador repitió los argumentos de La Habana achacando a las medidas coercitivas estadounidenses (“el bloqueo”) la responsabilidad de desgracias como la de este domingo, que suelen repetirse en el contexto de la crisis migratoria cubana.

A falta de información oficial al respecto, CiberCuba hizo públicas las identidades de cuatro cubanas fallecidas y otras 15 personas heridas que fueron reveladas este lunes por el sitio mexicano Portal Fronterizo.

Dicho medio informó que el terrible accidente deja un saldo provisional de 10 mujeres migrantes fallecidas y 17 heridos. Mientras que seis cadáveres se encontraban a la espera de ser identificados, Portal Fronterizo afirmó que todas las fallecidas en el accidente eran de nacionalidad cubana.

A la espera de confirmación oficial, según el citado medio las fallecidas serían: Dayanis Morales Piedra (23 años), Naelys Carrillo Rodríguez (sin edad confirmada), Aylen Moreira Guimarais (sin edad confirmada) y María Fernanda Lara Taravela (12 años).

La lista provisional de los cubanos lesionados sería:

Danelis Talavera Sánchez (32 años)

Maylen Melisa Aliaga Tamayo (24)

Ariany Nolasco Moreyda de la Caridad (7)

Yaritza Alen Cuitc (44)

Eliani Dueña Carillo (6)

Melisa Guiarte Serrano (18)

Eylisa Nauro Chávez Prieto (20)

Sonia Tamayo Rosales (53)

Daykenia Rodríguez (46)

Diana Iris Lozano Moleon (26)

Armando Cárdenas Céspedes (60)

Alejandro Adrián Velasco (12)

Yorlayne Valverde Pastol (17)

Roos Líz Cortina Mandearabe (18)

Félix Arreaga Suárez (46)