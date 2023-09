Seidy La Niña responde a quien la llama vulgar: "Voy a seguir viviendo mi vida, siendo yo"

Seidy La Niña no es de las que se contiene cuando seguidores en las redes sociales le dejan críticas, comentarios desagradables, en ocasiones hasta insultos, en sus publicaciones.

La cantante cubana respondió sin paños tibios a una persona que la llamó vulgar en uno de sus videos en TikTok.

“Qué mujer más vulgar por Dios con el talento que tiene cada día lo destruye más a nadie le importa tu tema sexual”, se lee en el comentario que le hicieron.

La artista se tomó su tiempo para contestarle con un video: “Tú sabes qué es lo que pasa en esta historia, que ustedes quieren venir a decidir lo que uno tiene que hacer sexualmente con su vida y cuando no es de su agrado la respuesta del artista se molestan”.

Con esa sonrisa que la caracteriza y sin alterarse añadió: “No obstante a eso no te culpo porque en realidad yo voy a seguir viviendo mi vida, yo voy a seguir siendo yo. Yo voy a seguir comiéndome las cosas ricas que me gusten”.

El comentario de vulgar fue en un video en el que Seidy aparece comiendo unos dulces con formas de los órganos sexuales femenino y masculino. La cantante se debatía entre cuál probar primero, pero luego termina asegurando que le gustan los dos.

“Pero es que no entiendo todo esto, o sea, yo me estaba comiendo unos dulces super riquísimos, super espectaculares, no sé por qué tanto lío. Ah ya entiendo es que tú quieres ser protagonista de mi película verdad, bueno aquí tienes tu minuto de fama, que no pienso discutirlo con nadie”, dijo al final haciendo gala de todo su sarcasmo e ironía.

Seidy La Niña a cada tanto está prendiendo las redes con sus frases picantes y llenas de dobles sentidos. Hace poco revolucionó Instagram con unas provocativas fotos diciendo que le gusta la tortilla y no los huevos revueltos.

Su videoclip “Prohibido” también dio mucho de qué hablar porque en la escena final aparece en la cama con una mujer y hasta le llovieron las preguntas sobre su orientación sexual.