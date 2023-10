Bad Bunny y Drake estrenan "Gently" y desatan lluvia de memes

Drake y Bad Bunny volvieron a unir fuerzas en una colaboración cargada de ritmos de dembow. Se trata de la canción "Gently", que forma parte del álbum For all the dogs, el nuevo álbum del rapero canadiense. Un tema que está dando mucho que hablar en las redes sociales especialmente por los versos de Drake en español.

A los dos les escuchamos por primera vez en el tema "Mía", que lanzaron en 2018, donde Drake se atrevió a cantar en español, algo que ha vuelto a ocurrir en "Gently", pero el resultado no ha dejado igual de satisfechos a los cibernautas ahora que entonces... Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de ello, pero antes, aquí te dejamos la canción:

Emocionado por este lanzamiento, el Conejo Malo no dudó en anunciar la salida de la canción a través de su canal de WhatsApp, donde dijo: "La primera vez que la escuchas dices: está buena, a la tercera ya no puedes parar de cantarla y bailarla".

Los fans de los dos artistas no han tardado en reaccionar a este estreno musical, que supera 1.6 millones de reproducciones en Youtube en apenas dos días. Pero especialmente han sido los versos del rapero los que han causado gran alboroto entre los cibernautas, que han llenado de memes X (antes Twitter).

"Me gusta su sonrisa aunque me haga daño. I live like Sopranos, Italianos. I've been el chico for cincuenta años. Me gusta su culazo perreando. Le da hasta abajo, le gusta este tamaño. Dale, Papi Champaño, jeez", canta Drake al principio de la pieza, antes de que los ritmos de dembow se hagan cargo de la pista. Y ante estos versos, reaccionaron los cibernautas con un sinfín de memes.

Aquí te dejamos algunos de los memes más divertidos: