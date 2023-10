Lenier Mesa: "A Cuba voy a ir porque me da la gana, yo soy cubano cien por ciento"

Lenier Mesa sigue aprovechando sus conciertos para dejar clara su postura respecto a Cuba, sobre todo después de la polémica que desencadenó su último viaje a la isla.

En su más reciente presentación en Tampa, Florida, esta semana el cantante y compositor se refirió en pleno escenario a la posibilidad de regresar a su país.

“A Cuba voy a ir porque me da la gana voy a ir pa´ Cuba. No tengo nada que hacer allá ahora (…) pero si yo vuelvo a Cuba no es para ir a ver a nadie de ahí, de los comunistas esos, es porque yo soy cubano, yo no soy mexicano, ni boricua, nada de eso, yo soy cubano cien por ciento”, dijo en un momento del concierto.

En el video, difundido por La familia Cubana en su perfil de Instagram, se escucha al público responder entre vítores y aplausos a las declaraciones de Lenier.

Hace algunas semanas, durante otro concierto en Orlando, el artista convidó al público a gritar “Díaz-Canel y Oatola singao” dejando clara su postura ante la dictadura y también contra el influencer Alexander Otaola, uno de los que más lo ha criticado desde que viajara a Cuba durante el Santa María Music Fest.

A través de las redes lanzó también otra indirecta, "vamos a hacer música y no hablar tanto", pero sus declaraciones más fuertes fueron tras regresar de Cuba a donde viajó, según él, a ver a su abuelo enfermo.

Lenier aseveró en una entrevista que "en Miami hay más comunistas que en Cuba, por eso no quiero hablar más de política ni nada".