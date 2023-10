Seidy La Niña saca su lado rumbero "sin filtro pero con alegría"

Seidy La Niña es de las que disfruta la vida bailando y en sus redes ha dado muestras más que suficientes de ello, sin miedo a mostrarse públicamente al natural con ese carisma que la caracteriza.

La cantante cubana subió a Instagram un video en el que sacó su lado más rumbero y esa sabrosura que transmite con cada movimiento.

“Sin filtro pero con alegría”, escribió la artista en la descripción al post que en apenas dos horas tenía más de 5,000 likes y cientos de comentarios.

“Hoy me levanté sin filtro, hoy me levanté a rumbear, hoy quiero hacer cardio, es que hoy yo quiero bailar. No me pega la blusa con los zapatos, el pañuelo con el pantalón pero qué importa si yo tengo sazón”, improvisó mientras tiraba su mejor pasillo a ritmo de una rumba.

Una vez más le llovieron los elogios a Seidy, sobre todo de seguidores celebrando que se muestre en las redes de forma tan natural.

“Niña no necesitas filtro eres una hermosa cubana y trasmites toda esa alegría y sabor del ritmo cubano”; “Mi opinión. Corazón de melón, no te hace falta ni filtro ni maquillaje. Tu cutis está bello igual que tu alma”; “Vibras por techos cómo tiene que ser”; “Eres buena gente y no necesitas nada para ser bella porque lo eres natural”; “Tiene sazón y no piensa discutirlo con nadie”, le escribieron algunos en los comentarios.

En más de una ocasión Seidy ha alborotado las redes mostrando su cuerpo sin complejos y sobre todo sin temor a las críticas, para ella enseñar sus estrías y celulitis es parte de ser ella misma.

Hace solo unos días la cantante sorprendió con un cambio radical de look, “me siento como Ariel pero mulatica”, dijo presumiendo su cabello rojo.