Escritor musulmán cubano rechaza postura del régimen en conflicto entre Israel y Hamás

El musulmán, escritor y activista Abu Duyanah Tamayo (Niovel Alexander Tamayo Formén), presidente de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, rechazó la postura del régimen de Miguel Díaz-Canel en el conflicto entre Israel y Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica).

Tamayo ofreció esta semana una entrevista al medio de prensa independiente Cubanet, donde se posicionó contra las declaraciones del gobierno cubano sobre el conflicto bélico que está ocurriendo en la Franja de Gaza y aseguró que estuvo mal que el régimen omitieran la responsabilidad de Hamás en el inicio de esta guerra.

"El gobierno cubano no tenía que tomar parte y tenía que haber hecho una denuncia por orden, pero no lo hizo. Se ponen a hablar de la autodeterminación de los pueblos, pero no condenó los ataques al concierto", dijo Tamayo en referencia al acto perpetrado por Hamás contra civiles en Israel que dejó centenares de muertos y reinició el conflicto en Palestina.

"No lo condenaron, no hablaron de ese tema. Hablaron de manera general para quedar bien con la izquierda. A veces es mejor hacer silencio pero ellos (los gobernantes cubanos) tienen que hablar y tomar parte en el asunto sobre todo porque apoyan a estos comunistas seculares que están de autoridad en Palestina", comentó.

El escritor considera que Hamás quiere imponer un gobierno secular, lo que equivale a laico, o no-confesional y eso es lo que busca el régimen cubano para expandir la ideología comunista.

En criterio de Tamayo, Hamás no es una organización terrorista, sino un grupo beligerante que se defiende de la opresión judía. Está conformado por hombres que crecieron viendo cómo su país era invadido y ahora luchan contra esas fuerzas invasoras.

"En 2005, tras morir Yasser Arafat, los niños estaba tirándole piedras a los tanques, con una honda como la que usaba David. Era la imagen de David contra Goliat. Pero esos niños crecieron, cogieron las armas e hicieron el disparate de atacar el concierto. Estuvo mal porque son civiles y algunos no eran ni de ese país (Israel)", dijo.

La semana pasada Miguel Díaz-Canel acusó al gobierno de Israel de ser el único responsable del conflicto bélico en la Franja de Gaza.

"Reiteramos profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina, consecuencia de décadas de prácticas israelíes de ocupación ilegal y colonización, en flagrante violación de los derechos inalienables del pueblo palestino", dijo el gobernante cubano sin mencionar a Hamás.