Madre cubana sobrevive tras más de 20 días en estado crítico por una sepsis

Una madre cubana sobrevivió a un período de más de 25 días en estado crítico, ingresada en el hospital de Cienfuegos, por una sepsis derivada de un absceso.

Yulibet Díaz León, de 35 años y residente en la comunidad Castillo-CEN, es madre de dos niños pequeños que fueron su inspiración para aferrarse a la vida y superar la sepsis que casi la mata, en un país donde los recursos para la atención en salud son cada vez más escasos.

Estuvo ingresada en el Hospital General Universitario "Dr. Gustavo Aldereguia Lima" durante más de 20 días y, contra todos los pronósticos, logró ganar la batalla por su salud y volver a casa con sus pequeños.

La joven cubana mostró su agradecimiento a los profesionales que la atendieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalentes. Cinco de Septiembre entrevistó al médico que llevó el caso, el Dr. Yoany Ojeda Treto, especialista de segundo grado en Medicina Intensiva y Emergencias.

"Lo más significativo y uno de los aspectos que llamó la atención fue que siempre estuvo reportada en estado crítico, con peligro para la vida. Aún así sus ganas de vivir y el empeño nuestro dieron como resultado que Yulibet le ganará la batalla a la muerte", dijo el galeno.

Facebook Cinco de Septiembre

La historia de esta mujer ha sido empleada por la prensa oficialista para resaltar las potencialidades del sistema de salud cubano que atraviesa por una profunda crisis que lo tiene al borde del colapso desde hace casi tres años.

En las redes sociales los cubanos reportan cada día duros casos de abandono en los hospitales por carencia de medicamentos, falta de ambulancias, de insumos imprescindibles para los servicios médicos y hasta de profesionales de la salud.

En 2022 el sector de la salud en Cuba tuvo las cifras más bajas del último quinquenio, con una disminución de 31,308 especialistas, incluyendo médicos, técnicos y asistentes de enfermería. Han quedado puestos vacantes en varias áreas, afectando la calidad de los servicios en todo el país.

Este jueves un padre cubano denunció que lleva más de 78 días con su bebé ingresada en un hospital, con un tumor cerebral, porque no hay cirujanos que puedan operar a la niña. El centro de salud solo hace cirugías a "casos de urgencia".

"Que alguien me diga dónde está esa potencia médica porque no la veo. Ya los insumos para garantizar la cirugía están completos, pero lamentablemente no tengo el médico, ni el anestesista. Eso no se puede donar ni traer del exterior", señaló el cubano desesperado.