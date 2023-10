Madres cubanas protestan en Maisí: "Nos están matando de hambre y sed"

Un grupo de madres cubanas, residentes en Maisí, Guantánamo, protestaron contra el régimen y denunciaron que Díaz-Canel está matando al pueblo de hambre y sed.

Las mujeres cubanas salieron a las calles con sus hijos. Colocaron tanques de agua vacíos en medio de una carretera y se pararon en la vía para cerrar el tráfico.

"¡Queremos agua! ¡Queremos comida" ¡Nos están matando de hambre y de sed", se escucha decir a las manifestantes.

Las mujeres de Maisí, y sus hijos pequeños, mantuvieron la zona incomunicada hasta que llegó la policía a reprimir la manifestación. Se escucharon gritos de "Patria y Vida" y se vivieron momentos de estrés y violencia.

Hubo un altercado entre la población y las fuerzas del orden en las cercanías de la comunidad La Favela. Las manifestantes gritaban que no tienen comida para alimentar a sus pequeños.

Llevan más de una semana si recibir servicio de agua potable en su barrio. Los tanques plásticos los colocaron en la calle vacíos porque no tienen agua para nada. La policía los retiró con facilidad y abrieron el tránsito de los vehículos.

Una de las manifestantes se desmayó. Fue asistida por otras mujeres que estaban protestando contra el gobierno, contra la pobreza y la precariedad en Cuba.

Los videos de la denuncia se publicaron en el perfil de Facebook de Yadiuska Domínguez. Varias familias de Maisí se sumaron a la protesta que terminó con intervención de la policía.

"¡Esto no lo ve nadie! Nos están matando, ya no aguanta más. ¿Cómo voy a alimentar a cinco muchachos? No aguanto más", dijo una madre devastada en medio de la protesta.

Se escuchan otras voces en la manifestación diciendo que "los muchachos están llenos de sarna". La epidemia de escabiosis está afectando al país y la población no tiene medicinas para hacerle frente.

"¡Esto no da más! ¡Queremos agua! Queremos agua y comida que ellos le mandan agua a todo el que se tira para la calle" gritaban las mujeres cubanas en Maisí.

Este fin de semana se reportó la detención de un cubano que protesto en una calle de Holguín por el hambre que hay en el país y contra la represión. El hombre fue arrestado y trasladado en una patrulla de la policía, en el municipio Banes.

A mediados de octubre vecinos del poblado de Becerra en la provincia Las Tunas protestaron en plena calle contra el hambre y los cortes de electricidad, tras 10 horas de apagón.

Las mujeres salieron a las calles con sus cazuelas, llevando a sus hijos en brazo, para dejar claro al gobierno su desacuerdo con el hambre y la crisis que sus erradas políticas económicas han provocado.