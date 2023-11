Sistema de salud cubano no ha hecho biopsia de piel a niño con enfermedad crónica

El niño cubano Yosbiel Alejandro Iglesias Blanco, residente en el municipio San Luis, en Pinar del Río, padece una enfermedad crónica en la piel sin recibir tratamiento, porque los médicos no han hecho una biopsia que les permita detectar de qué se trata.

"El niño no tiene un diagnóstico concreto porque desde los dos meses no le han hecho la biopsia. Los médicos en realidad no saben decirnos lo que tiene todavía", comentó preocupado el padre del pequeño en un video compartido por la activista Diasniurka Salcedo.

"A los dos meses de nacido, le dijeron a los padres que el niño tenía las enfermedades que están en la ficha (dermatitis seborreica, dermatitis atópica y psoriasis) pero nunca le hicieron biopsia de piel ni nada. Entonces, impotencia médica... ¿Qué es esto, bloqueo? ¡Que más! Miren como está en estos momentos, lleva noches sin dormir", denunció la activista.

El Dr. Lucio Enríquez Nodarse también se hizo eco de la denuncia porque es inconcebible que en tres años los médicos que atienden a este niño "ni siquiera le ha diagnosticado que enfermedad tiene con certeza".

El diagnóstico que tiene Yosbiel, no ha estado acompañado de medicamentos porque en el país no hay nada para tratar su enfermedad. Esta familia es de bajos ingresos y tampoco puede adquirir productos de cosmética para pieles atópicas, ni geles, ni cremas hidratantes, porque simplemente no hay.

Sus condiciones de vida tampoco son favorables para la enfermedad de la piel que padece. El menor reside con sus padres y dos hermanos en un local de la empresa Acopio desde el 2020. El gobierno asegura que no tiene modo de resolverles su problema habitacional.

El régimen ha dejado a este niño y a su familia abandonados a su suerte, como otros dolorosos casos, sobre todo de pediatría.

Recientemente se han conocido denuncias de familias que ni llevando los medicamentos e insumos a los hospitales consiguen que sus niños enfermos reciban atención porque uno de los problemas es que no hay ni médicos en Cuba.