Fanática sale en defensa de El Taiger: "Todos somos cubanos él está cantando en su país"

Alrededor del concierto de El Taiger este fin de semana en La Scala de Miami se han desatado en las redes muchos criterios encontrados, unos criticando fuertemente al artista por sus constantes viajes a Cuba, otros saliendo en su defensa.

Una fanática del reguetonero en Miami recurrió a las redes para dejar claro su punto de vista y apoyar al cantante.

Captura Instagram / El Taiger

“He estado viendo unos cuantos comentarios en los post que están poniendo del concierto de El Taiger este fin de semana (…) este es mi punto de vista yo respeto el de cada cual pero no me voy a quedar callada. Que el que vaya al concierto de El Taiger, que El Taiger es un traidor porque está metido en Cuba, que si comunista y toda esa cantidad de cosas que la gente está poniendo”, comienza diciendo la joven.

Según la fan del artista las personas dicen en las redes que el que vaya al concierto no tiene clase ni nivel: “Yo soy una de las que no tiene nivel ni clase porque voy a ir al concierto de El Taiger porque es `la tranka´ me encanta su música, la paso genial, he ido a muchos conciertos, me encanta, me fascina”.

Captura Instagram / Klau Meli

“Al final todos somos cubanos, al final él está cantando en su país, con sus fanáticos, ah que hay comunistas, como en todos los lugares hay de todo”, añadió.

La joven hizo hincapié en que El Taiger le canta en Cuba a su pueblo, que no tiene comida, en un lugar donde no hay ninguna distracción y que al menos ese concierto les alegra a muchos el día y los hace olvidarse de la miseria en que viven.

Sin dudarlo la fanática respaldó a los artistas que quieren cantar en la isla: “No podemos mezclar más a los artistas con la política”.

“Que lo haga el que quiera, el que pueda, el que le nazca”, se refirió a los que deciden alzar su voz contra la dictadura.

En su Instagram El Taiger compartió el video de su seguidora y en la descripción al post escribió: “Lo que sale del corazón no hay cabeza que lo pare. CUBANAZA”.

Captura Instagram / El Taiger

En múltiples ocasiones el reguetonero ha sido criticado por sus viajes a Cuba y también por cantar en su país, pero este siempre ha recalcado que lo seguirá haciendo porque le da la gana.